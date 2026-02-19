Fiul preferat al Reginei Elisabeta a II-a și eroul din Insulele Falkland

Andrew Mountbatten-Windsor nu mai este „Alteța Sa Regală”. Nu mai este duce de York. Nu mai are medalii pe piept. Astăzi, fratele regelui Charles al III-lea este doar un om în fața legii, după ce ani întregi a crezut că zidurile Palatului Buckingham îl vor proteja de orice furtună.

Născut în 1960, Andrew a fost întotdeauna considerat „slăbiciunea” reginei Elisabeta a II-a. Spre deosebire de Charles, Andrew era carismatic, rebel și curajos. În 1982, a devenit erou național după ce a pilotat elicoptere în războiul din Falkland, refuzând orice tratament preferențial. Atunci, Marea Britanie îl adora. Era poreclit „Randy Andy”, burlacul râvnit care se afișa cu modele și starlete, înainte de căsătoria cu Sarah Ferguson.

Prințul Andrew a fost considerat „fiul preferat” al reginei Elisabeta a II-a. Sursa foto: Profimedia Images.

Prietenia cu „diavolul”: Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell

Prăbușirea a început în anii 90, când prințul Andrew a intrat în cercul de influență al milionarului american Jeffrey Epstein. Introduși de Ghislaine Maxwell (o apropiată a prințului), cei trei au format un trio care frecventa insulele private și vilele de lux unde, ulterior, s-a dovedit că erau traficate minore.

Momentul critic a fost în anul 2001, atunci când a fost făcută publică o fotografie în care Andrew o ține de talie pe Virginia Giuffre (atunci în vârstă de 17 ani), în timp ce în fundal zâmbește Maxwell. Andrew a negat ani la rând autenticitatea pozei, susținând ba că „nu își amintește să o fi întâlnit”, ba că „nu poate transpira” (ca alibi la acuzațiile că era transpirat în club).

Fotografia în care prințul Andrew apare alături de Virginia Giuffre și Ghislaine Maxwell a fost publicată în anul 2001. Sursa foto: IMAGO.

Interviul care i-a semnat „sentința”

În 2019, într-o încercare dezastruoasă de a-și spăla imaginea, Andrew a acordat un interviu pentru BBC Newsnight. A fost o „sinucidere mediatică” în direct din cauza lipsei de empatii și a aroganței de care Andrew a dat dovadă.

În cadrul interviului, fiul reginei nu a scos un cuvânt despre victimele lui Epstein și, în plus, a declarat că relația cu un pedofil condamnat a fost „utilă” pentru contactele de afaceri.

La câteva zile după emisiune, regina Elisabeta a II-a l-a retras forțat din viața publică.

Relația prințului Andrew cu regele Charles

Dacă mama sa l-a protejat cât a putut, regele Charles al III-lea a fost necruțător. Ajutat de fiul său, prințul William, Charles a înțeles că Andrew este o „bombă cu ceas” pentru supraviețuirea monarhiei.

Astfel, în octombrie 2025, Charles îi retrage oficial dreptul de a mai folosi titlul de „Prinț” și îl evacuează din Royal Lodge, vila cu 30 de camere unde Andrew trăia în lux pe banii contribuabililor.

În februarie 2026, Palatul Buckingham a anunțat că va coopera deplin cu poliția, abandonându-l definitiv pe Andrew în brațele justiției.

Prințul Andrew și prințul Charles, la Jubileul de Diamant al reginei Elisabeta a II-a, organizat la Catedrala Sfântul Paul din Londra, pe 5 iunie 2012. Sursa foto: Profimedia Images.

Umilința finală pentru prințul Andrew: de la palat, la boxa acuzaților

Ceea ce vedem astăzi este epilogul unei vieți trăite sub impresia impunității. Andrew a încercat să „cumpere” tăcerea justiției printr-o plată de 12 milioane de lire către Virginia Giuffre în 2022, dar noile dovezi apărute în 2026 și moartea prin sinucidere a Virginiei (care a lăsat în urmă memorii explozive) au redeschis cutia Pandorei.