Camilla s-a căsătorit cu Charles în 2005, deși cei doi au fost implicați într-o relație de mai mulți ani. Prințesa Diana, care a murit în 1997, într-un accident de mașină, s-a referit la Camilla ca fiind „a treia persoană” din căsnicia ei, amintește CBS.

Întrebat la CBS dacă el și fratele său, prințul William, i-au cerut tatălui lor să nu se căsătorească cu Camilla, prințul Harry a răspuns afirmativ.

„Nu am crezut că este necesar. Ne-am gândit că va provoca mai mult rău decât bine, iar dacă el era acum cu ea, cu siguranță este suficient. De ce să mergi atât de departe când nu ai neapărat nevoie? Am vrut ca el să fie fericit. Și am văzut cât de fericit era cu ea. Așa că, la momentul respectiv, era OK”, a răspuns prințul Harry.

Prințul Harry a mai susținut că regina consoartă Camilla a creat legături cu presa britanică pentru a-și reabilita imaginea după ce a intrat în familia regală, lucru care l-a alarmat, având în vedere propria neîncredere în mass-media.

„Asta a făcut-o periculoasă din cauza legăturilor pe care le făcea în presa britanică. Și a existat o disponibilitate deschisă de ambele părți de a face schimb de informații. Și cu o familie construită pe ierarhie și cu ea pe cale de a deveni regină consoartă, aveau să rămână oameni pe dinafară din cauza asta”, a spus prințul Harry.

Harry a susținut că, de-a lungul anilor, el a fost unul dintre acei oameni. El a acuzat-o pe Camilla și chiar pe tatăl său, spunând că uneori l-au folosit pe el sau pe William pentru a obține o mai bună acoperire în presa tabloidă pentru ei înșiși.

