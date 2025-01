O încheiere dramatică a bătăliei juridice

News Group Newspapers (NGN) a oferit „scuze necondiţionate” Ducelui de Sussex pentru utilizarea investigatorilor privați pentru a-l spiona.

Despăgubirea oferită prințului Harry depășește 10 milioane de lire sterline, însă el va trebui să folosească „majoritatea” acestei sume pentru a-și plăti onorariile avocaților.

Într-un final dramatic al bătăliei juridice îndelungate a lui Harry, editorul a admis că investigatorii privați folosiți de The Sun între 1996 și 2011 au utilizat metode ilegale pentru a obține informații despre el.

O declarație citită în instanță a menționat că NGN „își cere scuze ducelui pentru impactul asupra sa al acoperirii extinse și intruziunii serioase în viața sa privată, precum și în viața privată a Dianei, prințesa de Wales, mama sa decedată, în special în timpul anilor săi mai tineri”.

În afara Înaltei Curți, avocatul David Sherborne a declarat că „această recunoaștere istorică a vinovăției” a fost obținută „doar prin reziliența pură a prințului Harry”.

Sherborne a adăugat: „Astăzi minciunile sunt expuse. Astăzi, mușamalizările sunt dezvăluite. Și astăzi dovedește că nimeni nu este mai presus de lege. A sosit timpul pentru responsabilitate”.

O schimbare de strategie

Anterior, Harry jurase să nu soluționeze cazul de șase ani în afara instanței, insistând că era „ultima persoană” care ar putea obține o confruntare în sala de judecată cu grupul de ziare.

Dar după ce a respins în mod repetat ofertele de pace, când procesul urma să înceapă la ora 10.30, avocatul său David Sherborne a declarat instanței: „Sunt bucuros să anunț instanței că părțile au ajuns la un acord”.

Este pentru prima dată când NGN, care a negat întotdeauna acuzațiile, a admis activități ilegale în legătură cu The Sun.

Detalii ale înțelegerii

Nu a admis nicio faptă ilegală din partea executivilor sau vreun hacking telefonic la The Sun. S-a scuzat pentru hackingul telefonic la News of the World, acum defunct.

Lord Tom Watson, fost lider adjunct al Partidului Laburist, a intentat de asemenea o acțiune în justiție împotriva editorului și și-a soluționat și el cererea.

News Group Newspapers a declarat: „NGN oferă scuze complete și necondiționate Ducelui de Sussex pentru intruziunea gravă a The Sun între 1996 și 2011 în viața sa privată, inclusiv incidente de activități ilegale desfășurate de investigatori privați care lucrau pentru The Sun”.

Compania a adăugat: „NGN oferă, de asemenea, scuze complete și necondiționate Ducelui de Sussex pentru hackingul telefonic, supravegherea și utilizarea abuzivă a informațiilor private de către jurnaliști și investigatori privați instruiți de aceștia la News of the World”.

Impactul asupra vieții personale

NGN a recunoscut și și-a cerut scuze pentru stresul cauzat ducelui și daunele aduse relațiilor, prieteniilor și familiei, și a fost de acord să îi plătească daune substanțiale.

De asemenea, s-a recunoscut, fără nicio admitere a ilegalității, că răspunsul NGN la arestările din 2006 și acțiunile ulterioare au fost regretabile.

Compania a oferit scuze și lui Lord Watson pentru intruziunea nejustificată în viața sa privată în timpul mandatului său în guvern de către News of the World în perioada 2009-2011.

După anunțarea înțelegerii, judecătorul Fancourt s-a adresat presei și publicului care se adunaseră în sala de judecată unde urma să aibă loc procesul, celor dintr-o sală suplimentară și unui număr mare de membri ai mass-media care s-au alăturat de la distanță.

El a spus că acordul va include termenii înțelegerii, dintre care unii vor fi stabiliți în ordinul instanței, iar alții vor rămâne confidențiali.

Judecătorul Fancourt a adăugat că, urmare a înțelegerii, problemele nu au fost judecate în acest caz, adăugând că ar fi „greu de imaginat” că alți reclamanți le-ar duce la proces.

El a mai spus că este „regretabil” că acordul a fost atins doar într-o etapă foarte târzie, deoarece resurse uriașe au fost dedicate pregătirii procesului, dar că este prerogativa părților să ajungă la o înțelegere.

