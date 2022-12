„Noi, cei de la The Sun, regretăm publicarea acestui articol și ne pare sincer rău”, a transmis tabloidul într-un comunicat de presă, adăugând că editorialul a fost eliminat de pe site-ul și din arhivele sale.

„Noaptea, nu reușesc să dorm, deoarece stau întins, scrâșnind din dinți și visând la ziua în care va fi obligată să defileze goală pe străzile fiecărui oraș din Marea Britanie, în timp ce mulțimea scandează «Rușine!» și aruncă cu bulgări de excremente în ea”, a scris despre Meghan, în editorialul publicat săptămâna trecută, Jeremy Clarkson, care a devenit faimos la nivelul global din postura de prezentator al emisiunii auto „Top Gear”.

Autoritatea de reglementare a Organizației Independente pentru Standardele Presei din Marea Britanie (IPSO) a primit peste 20.000 de plângeri – cele mai multe cu privire la orice articol, de când a fost înființată, în 2014, și până în prezent -, după ce prezentatorul a scris că o urăște pe Meghan „la nivel celular”, notează BBC.

Peste 60 de legiuitori au semnat o scrisoare scrisă de Caroline Nokes, șefa Comisiei parlamentare pentru femei și egalități, și adresată editorului cotidianului The Sun, avertizând că astfel de articole contribuie la un climat de ură și violență împotriva femeilor.

Într-un mesaj publicat luni pe Twitter, Clarkson s-a declarat „îngrozit că a provocat atâta durere” și că va fi „mai atent pe viitor”.

Oh dear. Ive rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. Im horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.