Prințul Michael de Kent, vărul Reginei Elisabeta, acuzat că vinde „acces” la anturajul lui Putin

O înregistrare cu camera ascunsă sugerează că prințul Michael de Kent le-a spus jurnaliștilor că poate înregistra și un discurs de susţinere de la domiciliul său de la Palatul Kensington din Londra, care este, de asemenea, şi reşedinţa prinţului William, pentru 200.000 de dolari, echivalentul a 164.000 de euro.

Prietenul său, marchizul Reading, l-a descris ulterior pe prințul Michael de Kent ca „ambasadorul neoficial al Majestății Sale în Rusia” şi l-a prezentat ca „un prieten al Rusiei”, conform Sunday Times.

Prințul Michael de Kent a respins afirmațiile care au fost făcute, într-o anchetă publicată duminică, de Channel 4 în colaborare cu Sunday Times. Reporterii au înființat o firmă numită Casa Haedong și au abordat cinci membri ai familiei regale cu aceeași ofertă pe care a primit-o si prințul de Kent.

Biroul prințului a insistat că acesta nu are „o relație specială” cu Vladimir Putin și că nu a avut niciun contact cu premierul rus sau cu echipa sa din iunie 2003, când s-au întâlnit ultima dată.

Fotografie din 25 iunie 2003. Președintele Rusiei Vladimir Putin (al doilea din stânga) și soția lui Lyudmila (a doua din dreapta) la un banchet găzduit de Lordul Primar al Londrei Gavyn Arthur (stânga), la Guildhall. Prințul Michael de Kent (în fundal) FOTO: EPA

„Lordul Reading este un bun prieten care, încercând să ajute, a făcut sugestii pe care prințul Michael de Kent nu le-ar fi dorit sau nu le-ar fi putut îndeplini”, au precizat serviciile prințului.

Lordul Reading a spus: „Am crezut că abordarea celor de la House of Haedong este autentică și încercam doar să îi facilitez o recomandare prietenului meu, prințul Michael. Am făcut o greșeală și regret. Nu am fost în cea mai bună formă, în timp ce mă vindecam după un transplant de rinichi”.

Conform aceleiaşi surse, Simon Reading a profitat deja de o recepţie la Palatul Kensington în 2013, în prezenţa prinţului, pentru a tranzacţiona un acces la Kremlin.

Prinţul Michael de Kent a fost decorat cu Ordinul Prieteniei în 2009 de preşedintele rus de atunci, Dmitri Medvedev, în perioada în care Vladimir Putin era premier.

