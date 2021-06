Pe contul de Twitter al Clarence House, reşedinţa oficială din Londra a prinţului de Wales şi a soţiei sale Camilla, ducesa de Cornwall, a fost postată o fotografie de arhivă din copilăria lui William, făcută la Palatul Kensington.

Imaginea alb-negru îl prezintă pe Charles în decembrie 1982, privindu-şi fiul de 6 luni, în timp ce îl ţine în poală. De asemenea, a fost postată şi o fotografie alături de ducesa de Cornwall la deschiderea primelor Jocuri Invictus, în 2014, un eveniment sportiv internaţional creat la iniţiativa prinţului Harry, care nu apare însă în imagine.

A very Happy Birthday to The Duke of Cambridge! ? pic.twitter.com/H4xdjYKcLE — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 21, 2021

Familia regală l-a felicitat la rândul său pe viitorul monarh cu ocazia zilei de naştere, iar Palatul Kensington a mulţumit ulterior pentru „mesajele călduroase” primite.

Mesajul de felicitare de pe contul de Twitter al monarhiei era însoţit de fotografii cu ducele şi ducesa de Cambridge şi copiii lor la balconul Palatului Buckingham, dar şi cu William în uniformă militară.

?Wishing The Duke of Cambridge a very Happy Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/9NB5klLpqN — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2021

Prinţul William a mulţumit pentru urările primite.

Thank you for all the birthday wishes and kind messages ? pic.twitter.com/3FcvQoFtD6 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 21, 2021

Prinţul William Arthur Philip Louis de Wales s-a născut la St Mary’s Hospital, Paddington, pe 21 iunie 1982, la ora 9.03 PM. La doar 9 luni, William şi-a însoţit părinţii timp de şase săptămâni într-o vizită oficială în Australia şi Noua Zeelandă.

William a cunoscut-o pe actuala sa soţie, Kate Middleton, la Universitatea St Andrews din Scoţia, iar cei doi s-au căsătorit în 2011, după peste opt ani de relaţie. Cuplul are în prezent trei copii: George, născut în 2013, Charlotte, născută în 2015, şi Louis, născut în 2018.

