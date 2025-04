O carieră impresionantă în televiziune și film

Amy Irving a împărtășit vestea pe Instagram, scriind că mama ei, Priscilla Pointer „a murit liniștită în somn” luni.

„Sperăm că pentru a se reuni cu cei doi soți adorați și cu numeroșii ei câini. Cu siguranță ne va lipsi.”, a scris Amy Irving pe Instargram.

Priscilla Pointer a murit luni la un centru de îngrijire asistată din Ridgefield, Connecticut, a declarat fiul ei, scenaristul și regizorul David Irving, potrivit The Hollywood Reporter .

Priscilla Pointer a avut o carieră îndelungată și variată în industria divertismentului.

Ea a apărut în numeroase seriale TV populare, precum The A-Team, The Flash, L.A. Law, Judging Amy și E.R. De asemenea, a jucat în filme clasice precum Blue Velvet, Carrie și Mommie Dearest.

În Dallas, Priscilla a interpretat-o pe Rebecca Wentworth, soția unui magnat petrolier care se dovedește a fi mama pierdută de mult timp a lui Cliff (Ken Kercheval) și Pam (Victoria Principal) Barnes.

Recomandări Cine e românul care a depus peste 100 de cereri la instanțe, cerând anularea hotărârii CCR vizând turul 2 al prezidențialelor. „Omul și bărbatul virgil din familia gorcea și vaida”

O viață dedicată artei

Născută în New York în 1924, Priscilla Marie Pointer a crescut într-o familie de artiști. În anii 40, ea și-a început cariera de actriță, în principal în teatru. În anii 50, a avut un rol secundar în serialul China Smith.

Împreună cu primul ei soț, Jules Irving, Priscilla a fondat San Francisco Actor’s Workshop în 1962.

Fiica lor, Amy Irving, a povestit pentru Los Angeles Times: „În loc să folosească bone, mama ne punea în primul rând, de unde ne putea supraveghea de pe scenă.”

Anii ’80 au reprezentat apogeul carierei lui Priscilla Pointer. Pe lângă rolul din Dallas, ea a apărut în filme memorabile precum Mommie Dearest din 1981, unde a jucat rolul directoarei școlii unde Joan Crawford (interpretată de Faye Dunaway) își trimite fiica.

Priscilla a continuat să joace în diverse producții TV până în 2008, când a avut un rol în filmul TV Sweet Nothing In My Ear, la vârsta de 84 de ani.

Potrivit Daily Mail, Priscilla Pointer, care și-a sărbătorit cea de-a 100-a aniversare în mai anul trecut, lasă în urmă trei copii: David, Katie, și Amy Irving și opt nepoți.

Istorii electorale Ce sistem electoral a generat un parlament fără opoziție? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Unde există un sistem electoral care permite unui singur alegător să voteze de două ori pentru același scrutin? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost singurul stat african care a trecut de la independență la democrație fără a experimenta o perioadă de regim autoritar? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Când au apărut primele restricții electorale (atestate istoric) bazate pe vârstă minimă? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Când a avut loc prima dezbatere prezidențială televizată din istorie? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Primele imagini de la „Tempting Fortune România”. Au început filmările noului reality show de la Kanal D

Urmărește-ne pe Google News