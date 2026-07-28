Locația acesteia a fost identificată pe 21 iulie 2026, în urma unei operațiuni comune desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și cei ai IPJ Caraș-Severin, alături de anchetatorii germani.

Femeia a fost depistată într-un imobil din municipiul Caransebeș, iar o zi mai târziu, pe 22 iulie, Curtea de Apel Timișoara a confirmat mandatului european de arestare și a dispus predarea ei către autoritățile din Germania.

Măsura vine la doar o zi după ce soțul ei, Gradu Cîrpaci, a fost de asemenea predat autorităților germane pe 27 iulie. Întrebat de jurnaliști înainte de extrădare despre acuzațiile care i se aduc, acesta a susținut că este nevinovat și că la mijloc ar fi vorba despre o înscenare orchestrată de o rețea rivală.

Un român, obligat să-și doneze un rinichi sub amenințare

Cazul care a stat la baza mandatului european de arestare conturează o schemă complexă de exploatare și șantaj. În perioada în care locuiau în München, soții Cîrpaci au cazat într-un apartament un bărbat adus din România.

Acestuia i-au fost confiscate actele de identitate, pașaportul și buletinul, fiind izolat complet de familia rămasă în țară.

Victima a fost obligată să lucreze pentru rețea și să semneze mai multe contracte în defavoarea sa.

Ulterior, sub presiunea unor amenințări cu moartea îndreptate împotriva rudelor sale din România, bărbatului i s-a cerut să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o afecțiune renală severă.

Pentru a accepta intervenția, românului i s-a promis suma de 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. Intervenția chirurgicală de prelevare și transplant a avut loc la un spital din Freiburg, Germania.

Cu toate acestea, după finalizarea operației, promisiunile financiare nu au fost respectate, iar bărbatul a rămas în continuare în stare de sclavie sub controlul familiei Cîrpaci.

Percheziții la vilele din Timișoara ale clanului

Ancheta transfrontalieră a cunoscut un moment decisiv în luna martie a acestui an, când polițiștii germani, în colaborare cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat descinderi la vila din zona centrală a orașului deținută de familia Cîrpaci.

Membrilor clanului le sunt imputate multiple vile și proprietăți imobiliare de valoare în centrul Timișoarei.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat o serie de probe materiale esențiale pentru dosar, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare, polițe de asigurare, documente medicale, calculatoare și telefoane mobile.

„Pe numele celor doi a fost emis un mandat european de arestare pentru trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere, amenințare și înșelăciune”, a confirmat Poliția Română.

Odată cu predarea amândurora către autoritățile din Germania, ancheta va continua pe teritoriul german, unde soții Cîrpaci urmează să fie audiați și judecați pentru faptele imputate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE