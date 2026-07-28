Banii rămân blocați

Blocajul judiciar prelungește starea de incertitudine, lăsând instituția care coordonează întregul trafic aerian din România într-o poziție extrem de vulnerabilă în plin sezon de operare intensă.

Magistrații Tribunalului de primă instanță din Bruxelles au analizat dosarul, stabilind un termen administrativ procedural. În cadrul acestei ședințe nu a avut loc judecata pe fond și nu a fost necesară prezența părților implicate, fiind parcurse doar etapele prealabile stabilirii calendarului de judecată.

Termenul pentru judecarea cazului, fixat în ianuarie 2027

Speranțele unei rezolvări rapide pe cale judecătorească s-au risipit după ce instanța belgiană a fixat următoarea înfățișare în ianuarie 2027. Un reprezentant al ROMATSA a confirmat oficial pentru News.ro că procesul propriu-zis în care se va decide soarta drepturilor financiare colectate prin Eurocontrol va avea loc abia pe 4 ianuarie 2027.

Hotărârea a fost luată marţi, la tribunalul de primă instanţă din Bruxelles, la termenul la care ROMATSA a contestat măsura popririi.

Această amânare menține blocajul asupra sumelor de bani cuvenite regiei din drepturile de survol, punând o presiune uriașă pe fluxul zilnic de numerar necesar pentru menținerea activității de dirijare a aeronavelor în spațiul aerian național.

Guvernul caută soluții pentru a preveni blocajul

În condițiile în care lichiditățile ROMATSA sunt pe cale să se epuizeze în scurt timp, autoritățile de la București sunt obligate să intervină direct. Executivul pregătește un mecanism de finanțare pentru ROMATSA, după ce executarea silită cerută de Pfizer a afectat peste 85% din veniturile companiei.

Oficialii guvernamentali urmăresc identificarea unei formule financiare care să garanteze continuitatea serviciilor de navigație aeriană și plata salariilor personalului de specialitate, până când situația sumelor blocate la nivel european va primi o soluție juridică definitivă.

ROMATSA va primi sprijin financiar prin Exim Banca Românească sau Fondul Român de Contragarantare, a anunțat TVR Info. Decizia a fost luată pentru a compensa lichiditățile pierdute din cauza executării silite inițiate de Pfizer, care afectează peste 85% din veniturile regiei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această măsură este inclusă într-un pachet de 11 propuneri înaintate Guvernului. ,,Este esențial să asigurăm continuitatea activității ROMATSA, în condițiile în care traficul aerian se desfășoară normal”, a declarat acesta.

Pe 11 iulie, Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) admite că se confruntă cu o criză financiară care îi pune în pericol activitatea, după ce a fost notificată pe 30 iunie de către Eurocontrol privind o măsură de poprire asigurătorie iniţiată de Pfizer Romania împotriva statului român.

Pe 28 iunie 2026, cu două zile înainte de notificarea oficială a Eurocontrol, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a analizat situaţia critică a ROMATSA.

Datoria de 600 de milioane de euro provine dintr-un contract semnat în mai 2021, când România a comandat 39 de milioane de doze de vaccin. În 2023, 24 de state europene au renegociat contractele cu Pfizer și au reușit să reducă numărul de doze sau să obțină condiții mai favorabile. România, însă, alături de Polonia și Ungaria, a refuzat renegocierea.


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