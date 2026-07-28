Ministerul Sănătății a inițiat un memorandum pentru deblocarea a peste 7.800 de posturi din sistemul medical

Ministerul Sănătății a transmis că poziția sa este corelată cu solicitările sindicatelor din sistemul sanitar, relatează TVR Info. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat că Ministerul Sănătății a inițiat un memorandum pentru deblocarea a peste 7.800 de posturi din sistemul medical.

Documentul se află pe circuitul de avizare interministerială. De asemenea, posturile vor putea fi scoase la concurs după obținerea tuturor avizelor necesare.

„Ministerul Sănătății a inițiat, în această perioadă, un memorandum pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar. Suntem la a doua variantă, întocmită pe baza criteriilor solicitate. Ieri am pus documentul pe circuitul de avizare interministerială și așteptăm să obțină toate avizele, astfel încât să putem debloca peste 7.800 de posturi din sistemul medical românesc”, a transmis Cseke Attila.

Prioritate pentru unitățile medicale care tratează cazuri cu grad ridicat de complexitate

De asemenea, Attila a precizat că varianta nouă a memorandumului acordă prioritate spitalelor care tratează cazuri cu un grad ridicat de complexitate. Unitățile ar urma să beneficieze de deblocarea unui număr mai mare de posturi decât cel prevăzut în prima variantă a documentului. 

„Am făcut analiza pe baza criteriilor solicitate de domnul prim-ministru, iar în urma acesteia a rezultat un număr de peste 7.800 de posturi. Spitalele care tratează cazuri cu un grad mai ridicat de complexitate vor avea un număr mai mare de posturi deblocate față de prima variantă a memorandumului. În cazul unităților sanitare cu paturi care tratează cazuri mai puțin complexe, numărul va fi mai redus”, a precizat ministrul.

Acest memorandum vine în sprijinul spitalelor mari, care tratează pacienți cu probleme medicale complexe și se confruntă cu un necesar mai ridicat de personal, potrivit acestuia. 

Attila a prezentat și propunerile Ministerului Sănătății pentru modificarea proiectului Legii salarizării. Printre ele se numără creșterea sporului pentru gărzile de urgență, introducerea unui program-pilot de salarizare a medicilor în funcție de performanță și reorganizarea categoriilor de sporuri.

„Am propus o creștere a sporului pentru gărzile de urgență, propunere cu care sindicatele sunt de acord. Am propus și un program-pilot pentru salarizarea medicilor pe criterii de performanță”, a transmis acesta.

Ministerul a propus și etapizarea sporurilor în patru categorii

Ministerul a propus și etapizarea sporurilor în patru categorii: între 30% și 50%, între 20% și 30%, între 5% și 20% și între 0% și 5%.

„Am propus o prevedere care etapizează categoriile de sporuri: de la 30% la 50%, de la 20% la 30%, de la 5% la 20% și de la 0% la 5%. Această propunere vine în întâmpinarea solicitărilor sindicatelor. Am avut și câteva propuneri tehnice care răspund celor discutate cu reprezentanții sindicali”, a mai spus Attila.

De asemenea, acesta a transmis că două aspecte importante mai trebuie clarificate: coeficienții minimi și maximi de salarizare, precum și împărțirea sporurilor în funcție de cele patru domenii de specialitate prevăzute și în actuala Lege-cadru nr. 153/2017.

„Mai sunt două aspecte care trebuie discutate: coeficienții minimi și maximi de salarizare, așa cum sunt prevăzuți în proiect, și împărțirea categoriilor de sporuri pe cele patru domenii de specialitate, așa cum este și în prezent în Legea 153. Nu avem nicio problemă cu această împărțire”, a spus Cseke Attila.

Mai mult decât atât, a subliniat că proiectul Legii salarizării nu a fost elaborat de Ministerul Sănătății, instituția lucrând pe documentul primit de la Ministerul Muncii.

Cseke Attila: „Posibilitatea ca acest proiect legislativ să fie aprobat în forma actuală este destul de redusă

Attila a vorbit și din perspectiva UDMR, declarând că actuala formă a proiectului nu poate fi susținută de o formațiune în perioada următoare. 

„Posibilitatea ca acest proiect legislativ să fie aprobat în forma actuală este destul de redusă, cel puțin în perioada imediat următoare. PSD, PNL, UDMR, USR și grupul minorităților naționale trebuie să formeze o majoritate parlamentară pentru a-l putea aproba”, a explicat Cseke Attila.

„În ceea ce ne privește, avem în continuare rețineri atât în privința Sănătății, cât și a Educației. În perioada imediat următoare, nu vom putea susține proiectul legislativ în forma în care se află astăzi”, a mai spus acesta.

Grevă generală în sute de spitale din România pe termen nelimitat

Federația Sanitas a declanșat astăzi, 28 iulie, greva generală în peste 400 de unități sanitare din țară în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării, despre care spun că va diminua veniturile.

Sindicaliştii au precizat că spitalele vor asigura numai asistenţa medicală şi serviciile de urgență. Greva este pe perioadă nedeterminată.

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