Guvernul analizează aprobarea concursurilor pentru posturile vacante din Sănătate

Guvernul se reunește marți în ședință extraordinară, organizată în format hibrid. Ilie Bolojan și mambeii Executivului discută în ședința de marți, 28 iulie 2026, un memorandum privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății și din rețeaua medicală a altor instituții publice.

Măsura vizează deblocarea procedurilor de angajare în spitalele publice, într-un moment în care unitățile sanitare din țară înregistrează deficit de personal calificat.

Care sunt instituțiile în care ar putea fi deblocate posturile vacante

Conform documentului aflat pe ordinea de zi, organizarea concursurilor este prevăzută atât pentru spitalelor din subordinea directă a Ministerului Sănătății, cât și pentru unitățile medicale administrate de autoritățile locale.

De asemenea, măsura include unitățile sanitare din structura Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. În proiect sunt incluse și spitalele sau institutele aflate în subordinea Academiei Române, precum și unitățile de învățământ superior de drept public acreditate care au în structură facultăți de medicină și stomatologie.

Adoptarea memorandumului va permite fiecărei instituții vizate să inițieze procedurile legale de recrutare pentru acoperirea locurilor de muncă neocupate.

Ministerul Sănătății a propus deblocarea a peste 7.800 de posturi

În cursul zilei de luni, 27 iulie 2026, Ministerul Sănătății a propus deblocarea a peste 7.800 de posturi din sistemul sanitar, după o analiză efectuată cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Propunerea vine în baza criteriilor solicitate și are ca scop întărirea sistemului sanitar”, se precizează în comunicatul oficial al Ministerului Sănătății.

Cum ar putea fi repartizate posturile propuse de Ministerul Sănătății

Din totalul posturilor propuse:

7.360 de posturi sunt pentru spitale din subordinea Ministerului Sănătății, a unităților administrativ teritoriale și spitalelor din alte rețele;

445,5 posturi sunt pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

Pentru spitale, repartizarea celor 7.360 de posturi este următoarea:

1.336 posturi de medic;

2.923 posturi de asistent medical;

2.823 posturi pentru personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, etc)

278 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Totodată, Ministerul Sănătății anunța luni că „a deblocat integral posturile solicitate de Serviciile de Ambulanță Județene, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și de unitățile sanitare din sistemul penitenciar”.

Ministrul Sănătății nu susține Legea salarizării

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că proiectul Legii salarizării unitare are șanse minime de a fi adoptat de Parlament în forma sa actuală. UDMR nu susține propunerea legislativă, iar lipsa unei majorități parlamentare face ca adoptarea să fie puțin probabilă, după cum relatează TVRInfo.

Memorandumul Ministerului Sănătății privind deblocarea celor 7.800 de posutri, aflat în prezent în circuitul de avizare interministerială, urmărește să răspundă solicitărilor sindicatelor din domeniul medical. Potrivit ministrului Cseke Attila, locurile vacante vor putea fi scoase la concurs după obținerea tuturor avizelor necesare.

„Ministerul Sănătății a inițiat un memorandum pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar. Suntem la a doua variantă, întocmită pe baza criteriilor solicitate. Ieri am pus documentul pe circuitul de avizare interministerială și așteptăm să obțină toate avizele, astfel încât să putem debloca peste 7.800 de posturi din sistemul medical românesc”, a mai declarat ministrul interimar.

Spitalele care tratează cazuri complexe ar urma să aibă prioritate

În a doua variantă a memorandumului, atenția este îndreptată către unitățile medicale care tratează cazuri cu un grad ridicat de complexitate. Acestea vor beneficia de un număr mai mare de posturi față de prima formă a documentului.

„Spitalele care tratează cazuri cu un grad mai ridicat de complexitate vor avea un număr mai mare de posturi deblocate față de prima variantă a memorandumului. În cazul unităților sanitare cu paturi care tratează cazuri mai puțin complexe, numărul va fi mai redus”, a explicat Cseke Attila. Ministrul a subliniat că această măsură vine în sprijinul spitalelor mari, care se confruntă cu un deficit major de personal medical.

Cseke Attila a prezentat propunerile Ministerului Sănătății pentru proiectul privind legea salarizării

Cseke Attila a prezentat și propunerile Ministerului Sănătății pentru revizuirea proiectului Legii salarizării unitare, subliniind că documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii, iar Ministerul Sănătății doar a formulat observații.

„Am propus o creștere a sporului pentru gărzile de urgență, propunere cu care sindicatele sunt de acord. Am propus și un program-pilot pentru salarizarea medicilor pe criterii de performanță”, a declarat oficialul.

Alte propuneri includ etapizarea sporurilor în patru categorii, variind între 0% și 50%, și clarificarea coeficienților de salarizare minimi și maximi. Cseke a subliniat că „posibilitatea ca acest proiect legislativ să fie aprobat în forma actuală este destul de redusă, cel puțin în perioada imediat următoare”.

Potrivit acestuia, este nevoie de un consens între PSD, PNL, UDMR, USR și grupul minorităților naționale pentru adoptarea legii. Cu toate acestea, UDMR are rezerve privind prevederile legate de Sănătate și Educație și nu va susține proiectul în forma actuală.

Peste 400 de unități medicale au intrat în grevă pe termen nelimitat

Federația Sanitas a declanșat marți greva generală pe termen nelimitat în peste 400 de unități medicale din întreaga țară. Angajații din sănătate și-au exprimat nemulțumirea față de proiectul noii legi a salarizării în sectorul public, despre care susțin că le va diminua veniturile, dar și față de lipsa cronică de personal din spitalul românesc.

Protestele au debutat la primele ore ale dimineții în curțile marilor spitalelor din Capitală, printre care Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Spitalul Cantacuzino, Spitalul Bagdasar-Arseni și Spitalul de Copii „Maria Curie”, dar și în numeroase unități medicale din județele țării. Cadrele medicale au afișat bannere și au scandat lozinci precum „Sănătatea vrea respect”, „Fără sănătate nimic nu se poate” și „Legea voastră, greva noastră”.

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Reprezentanții sindicatelor au dat asigurări că siguranța pacienților aflați în stare gravă nu va fi pusă în pericol. În conformitate cu prevederile legale, pe durata protestului se asigură o treime din activitatea obișnuită, fiind acoperite toate serviciile esențiale, urgențele majore, intervențiile chirurgicale de urgență și tratamentele absolut necesare pacienților deja internați.