Liderul pieței de distribuție, OMV Petrom, a aplicat o nouă majorare tarifară. Compania a crescut prețul motorinei cu 15 bani pe litru și pe cel al benzinei cu 10 bani pe litru. Același nivel al majorărilor a fost reflectat și în stațiile OMV, ambele rețele fiind operate sub umbrela OMV Petrom Marketing.

Ajustări în sus au fost înregistrate și la stațiile Rompetrol, al doilea mare producător local care operează o rafinărie pe teritoriul țării. În această rețea, benzina s-a scumpit cu 7 bani pe litru, în timp ce motorina a consemnat un plus de 12 bani pe litru.

Cât au ajuns să coste benzina și motorina în București

În urma ultimelor ajustări, tabloul prețurilor din București arată creșteri vizibile la mai mulți operatori, potrivit site-ului peco-online.ro.

Pentru motorină, cea mai scumpă variantă se înregistrează la stațiile Lukoil, unde litrul a ajuns la 10,18 lei, urmată de OMV cu 10,13 lei/litru și Rompetrol cu 10,10 lei/litru. La Petrom, un litru de motorină costă 10,07 lei. Singurele rețele unde motorina se mai menține la limită sub nivelul de 10 lei sunt MOL, cu 9,98 lei/litru, și SOCAR, unde litrul este cotat la 9,94 lei.

În ceea ce privește benzina, cel mai ridicat preț este afișat de Lukoil (9,24 lei/litru) și OMV (9,22 lei/litru). La unele stații Petrom din București, benzina costă 9,16 lei pe litru, iar la Rompetrol și MOL prețul este identic, de 9,15 lei/litru. Cel mai mic tarif din Capitală se înregistrează la stațiile SOCAR, cu 9,09 lei pe litru.

Mecanismul „accizei dinamice”, avizat în Senat

Pe fondul acestor majorări succesive, Comisia economică a Senatului a dat un aviz favorabil unui proiect de lege destinat scăderii prețurilor la pompă printr-un sistem flexibil de taxare. Inițiativa legislativa își propune să aplice o reducere a nivelului de impozitare valabilă pentru o perioadă de cel puțin trei luni.

Proiectul actual reprezintă o variantă comasată, rezultată în urma discuțiilor dintre ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Cei doi oficiali aveau inițiative separate privind piața carburanților, însă au convenit asupra unui text unic care va intra la votul final din Parlament.

Soluția propusă constă într-un mecanism de adaptare a taxelor în funcție de piață. Inițiatorii explică faptul că este pentru prima dată când se dorește introducerea unei accize dinamice.

În baza acestui sistem, dacă prețurile de la pompă cresc, nivelul accizei va putea fi redus cu un procent cuprins între 5% și 25%.

Evaluarea nivelului accizei urmează să se facă la fiecare două săptămâni, iar planul inițial prevede debutul măsurii cu o reducere directă de 10%. Pentru a intra în vigoare, proiectul unic trebuie să fie votat în plenul ambelor Camere ale Parlamentului și ulterior promulgat de președinte.