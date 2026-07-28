Casa este amplasată pe insula Elliðaey

Casa este amplasată pe insula Elliðaey, parte a arhipelagului Vestmannaeyjar, situat lângă coasta de sud a Islandei.

Această regiune vulcanică are aproape 15 insule, toate formate în urma erupțiilor vulcanice. Elliðaey, a treia cea mai mare insulă a arhipelagului, are o suprafață de doar 0,45 km pătrați și este situată la 12 kilometri de orașul Heimaey, cel mai apropiat punct locuit.

Pentru a ajunge pe insulă este o provocare, deoarece nu există un port amenajat, iar stâncile abrupte și curenții puternici de apă complică accesul, mai ales în condiții meteorologice schimbătoare.

Cine a construit, de fapt, casa?

Construită în 1953 de un grup local de vânători, casa servește drept adăpost pentru cei care vin sezonier pe insulă pentru a vâna pufini, păsări marine emblematice pentru Islanda. De-a lungul secolelor, insula a fost locuită de câteva familii care se ocupau cu pescuitul, creșterea oilor și vânătoarea.

Condițiile de viață erau extrem de dificile, fără magazine, medici sau mijloace ușoare de transport. În anii 1930, ultimii cinci locuitori au părăsit insula, care a rămas astfel nelocuită permanent.

Deși lipsită de electricitate, apă curentă și canalizare, casa este surprinzător de confortabilă. Apa este colectată din ploaie, gătitul se face pe sobe, iar iluminatul este asigurat de lămpi pe gaz. În interior, vizitatorii se pot bucura de mobilier din lemn, o masă, un spațiu pentru odihnă lângă sobă și, surprinzător, o saună care folosește apa de ploaie.

Cum se poate ajunge la insulă

Deși este posibil să ajungi pe insula Elliðaey, aceasta nu este o destinație turistică obișnuită. Insula este administrată de către asociația de vânătoare care a construit casa, iar accesul necesită permisiune specială.

Transportul către insulă este dificil și este recomandat să fie realizat de un căpitan local experimentat. Există un singur punct de debarcare, iar drumul până la casă implică o urcare abruptă, unde sunt necesare măsuri de siguranță sporite.