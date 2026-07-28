Anunțul a fost făcut oficial de procurorii din cadrul Parchetului Raional, care au deschis un dosar penal pe numele bărbatului, potrivit portalului dnes.dir.bg.

Scandalul a izbucnit în momentul în care șoferul de TIR a intrat într-un conflict verbal cu un angajat al parcării de la graniță. Tensiunile au escaladat rapid, iar românul a manifestat un comportament agresiv, amenințându-l pe angajat cu o bară metalică.

După altercația din parcare, bărbatul s-a urcat în cabină și a pornit camionul, îndreptându-se intenționat către polițiștii de frontieră care încercau să aplaneze conflictul. Acțiunile sale au fost însoțite de o rezistență violentă împotriva forțelor de ordine în timp ce manevra mastodontul.

Reprezentanții Parchetului au subliniat că modul în care a acționat șoferul român dă dovadă de o îndrăzneală ieșită din comun și de o încălcare gravă a ordinii publice, punând în pericol direct viața polițiștilor și a celorlalte persoane aflate în zonă.

În cadrul anchetei declanșate imediat după incident, polițiștii bulgari au audiat deja mai mulți martori care au asistat la scenele violente și au dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru a stabili toate împrejurările faptei.

Printr-un ordin emis pe 24 iulie de procurorul de caz, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Anchetatorii urmează să depună la instanță o solicitare pentru aplicarea celei mai severe măsuri, respectiv arestarea preventivă pe termen lung.

În cazul în care va fi găsit vinovat de instanță pentru infracțiunea de huliganism grav în trafic și opunere de rezistență în fața autorităților, conducătorul auto riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare cu executare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE