Implicat într-un alt accident grav

În urma tragediei, pilotul Sorin Bochiș și-a pierdut viața, iar pasagerul aflat la bord a fost transportat în stare critică la spital. Pilotul avea un total de 544 de ore la manșa unor avioane ultraușoare, ceea ce înseamnă o experiență solidă în domeniu.

Cu toate acestea, Bochiș a încălcat reguli elementare în domeniul aviației și a murit la doar 60 de ani. În 2018, același pilot a supraviețuit unui alt accident de avion produs în județul Suceava. Atunci, Bochiș a ajuns la spital în comă, iar pilotul unui alt avion a murit.

Aeronava implicată în tragedia de la Arsenal Park, o Aerospool WT-9 Dynamic Club T, produsă de un constructor slovac, era o construcție din fibră de carbon, cu aripă joasă în consolă, cabină închisă cu două locuri alăturate și tren de aterizare triciclu neescamotabil, fabricată în anul 2005.

Avionul, deținut și operat de o persoană privată, avea la activ 1.961 de ore de zbor la data ultimei verificări, din 16 noiembrie 2024, ocazie cu care un inspector autorizat a consemnat că aeronava îndeplinește cerințele de navigabilitate în vigoare.

Autorizația de zbor, emisă la 9 decembrie 2024, era valabilă, aeronava fiind certificată pentru zboruri în interes propriu, particulare și de școală, având instalate opțiuni suplimentare precum parașută balistică și dispozitiv de remorcaj, precum și asigurare valabilă pentru răspundere față de terți.

Viraje la înălțime mică deasupra unui aquapark

Potrivit raportului AIAS, în ziua fatadică a accidentului, a fost depus un plan de zbor privat, pe traseul teren de zbor Golden Wings (Timișoara) – Becicherecu Mic – Orăștie – Șiria – Golden Wings. Aeronava a decolat la ora 14:00, având la bord pilotul și un pasager. Bochiș deținea licență de zbor și certificat medical valabile.

După aproximativ o oră și zece minute de zbor, aeronava a ajuns în zona orașului Orăștie, unde a executat mai multe viraje în partea de vest a localității, îndreptându-se apoi spre complexul Arsenal Park, situat la trei kilometri vest de oraș.

Avionul deasupra complexului Arsenal Park. Sursa foto: raport AIAS

În cadrul complexului, care găzduiește, printre altele, un aquapark, funcționează și o instalație de tiroliană, formată dintr-un cablu întins între un turn de apă înalt de 54 de metri, care reprezintă punctul de plecare al alunecării, și o platformă de coborâre înaltă de doi metri, aflată la o distanță de 544 de metri, direcția cablului fiind aproximativ paralelă cu drumul de acces spre parcul acvatic.

Ajunsă deasupra aquaparkului, aeronava a fost manevrată să efectueze două viraje complete de 360 de grade, la altitudine joasă, în coborâre. Zona este supravegheată video, iar imaginile camerelor instalate acolo, coroborate cu datele descărcate de la dispozitivul de navigație aflat la bordul aparatului, au permis anchetatorilor reconstituirea precisă a traiectoriei de zbor și a condițiilor în care a avut loc accidentul.

Sursa foto: raport AIAS

„Primul viraj a fost efectuat la o înălțime suficientă deasupra cablului de tiroliană, însă al doilea viraj a fost efectuat mărind raza, dar la o înălțime mai mică. Înregistrările camerelor de supraveghere au prezentat un zbor continuu și uniform al aeronavei, aceasta efectuând două viraje controlate în jurul zonei Aqua Park.

Sursa foto: raport AIAS

În imaginile filmate nu este prezentă vreo dovadă că aeronava sau motorul ei ar fi suferit vreo defecțiune care ar fi putut să-i influențeze traiectoria astfel încât să acroșeze cablul. La a doua trecere, aeronava acroșează cablul cu roata trenului de aterizare din stânga, la o înălțime de aproximativ 42-45 de metri. Condițiile meteorologice din acea zi nu au avut nicio contribuție la producerea accidentului”, se precizează în documentul făcut public de AIAS.

Impact cu solul în două secunde

Contactul cu cablul a provocat o evoluție rapidă și necontrolată a aparatului, care s-a rotit și a lovit solul pe cupola avionului, la doar aproximativ două secunde de la impact.

Sursa foto: raport AIAS

Anchetatorii au concluzionat că, având în vedere viteza cu care s-a produs pierderea controlului și altitudinea redusă la care evolua aeronava, cu mult sub înălțimea turnului de apă de 54 de metri, recuperarea și restabilirea traiectoriei de zbor sigure nu au mai fost posibile în intervalul disponibil.

Sursa foto: raport AIAS

Aeronava a fost distrusă în totalitate la impact. Pasagerul a scăpat cu viață, dar a fost internat o lungă perioadă cu răni grave. Prăbușirea a avut loc la doar câteva zeci de metri de zona unde se aflau zeci de oameni veniți să se relaxeze la aquaparkul aflat lângă Orăștie.

Sursa foto: raport AIAS

Anchetatorii au inclus în raport și cadrul legal privind altitudinile minime de zbor la vedere, stabilite prin regulile europene standardizate ale aerului.

Potrivit acestora, deasupra zonelor dens populate, categorie ce include, conform Codului Aerian al României, și zonele destinate activităților recreaționale în aer liber, precum un complex de tipul Arsenal Park, zborul este permis doar la o înălțime de minimum 300 de metri deasupra celui mai înalt obstacol aflat pe o rază de 600 de metri de aeronavă.

În alte zone, limita minimă este de 150 de metri deasupra solului sau a celui mai înalt obstacol aflat pe o rază de 150 de metri. Legislația mai prevede că întreaga responsabilitate privind operarea în siguranță a unei aeronave ultraușoare revine pilotului comandant, acesta răspunzând de pregătirea și executarea în siguranță a fiecărui zbor.

Traiectoria de zbor a aeronavei. Sursa foto: raport AIAS

Pilotul provenea dintr-o familie de aviatori

Constatările finale ale comisiei de investigație mai arată că pilotul deținea toate documentele valabile, că zborul fusese planificat conform reglementărilor și că aeronava avea certificat de navigabilitate valid, fără defecțiuni raportate anterior accidentului, atât la nivelul motorului, cât și al comenzilor de zbor.

Cauza producerii accidentului este stabilită, în mod explicit, ca fiind pierderea controlului aeronavei în zbor la mică înălțime, sub 50 de metri, ca urmare a acroșării cablului sistemului de tiroliană din cadrul complexului Arsenal Park.

În acest caz particular, comisia de investigație a decis să nu emită recomandări de siguranță suplimentare.

Pilotul Sorin Bochiș provenea dintr-o familie de aviatori și a fost inclusiv pilot de avioane de vânătoare supersonice. În 2018, a mai fost implicat într-un grav accident aviatic produs în județul Suceava, cu puţin timp înaintea de începerea unui miting aviatic.

Pilotul Sorin Bochiș. Foto: pagina de Facebook a lui Sorin Bochiș

Două avioane de acrobaţie s-au ciocnit în aer, în timpul unor exerciţii. Unul dintre piloți a murit, iar Sorin Bochiș a ajuns în comă la spital. După patru luni, pilotul din Timișoara a revenit la manșa avionului.

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