Cel mai mic debit s-a înregistrat în urmă cu 41 de ani

Atenția autorităților este îndreptată în această perioadă către Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, în special către funcționarea Unității 2. Centrala utilizează apa din Dunăre pentru circuitele de răcire, iar reducerea debitului necesită verificări periodice ale pragurilor de captare pentru a preveni orice oscilație în funcționarea echipamentelor.

Dunărea se situează astăzi, 28 iulie 2026, la un debit de 1650 mc/s și va ajunge la începutul lui august în jurul valorii de 1600 mc/s, conform prognozei INHGA, fiind de trei ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie (4750 mc/s).

Debitul Dunării este similar cu situația din 2005 când Dunărea atingea debitul de 1650 mc/s. În data de 4 august, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1500 mc/s, conform prognozei INHGA. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s, arată reprezentanții companiei Apele Române, într-un comunicat de presă.

Furnizarea apei cu debite reduse sau într-un anumit interval orar

În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, se mențin restricțiile la irigații, respectiv treapta III, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații sau furnizarea apei într-un anumit interval orar. De asemenea, Reactorul I de la CNE Cernavodă a fost oprit, ca o măsură suplimentară de a menține în funcțiune Reactorul II.

„În acest moment, ne confruntăm cu condiții de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării și nu apar indicii de îmbunătățire a acestei situații în perioada imediat următoare. Chiar dacă în zona Austriei se vor înregistra precipitații în jur de 40-50 l/mp până în data de 4 august, acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra debitelor Dunării pe sectorul românesc”, au precizat Apele Române.

Totodată, în această perioadă, un fenomen care se monitorizează de către echipele Adminstrației Naționale Apele Române este cel de înflorire algală, amplificat de temperaturile ridicate și scăderea nivelelor pe Dunăre. Deocamdată, acest fenomen se menține la nivele optime.

Unde sunt cele mai mari probleme

Conform specialiștilor, fenomenul de secetă accentuată se menține în zone vulnerabile din regiunile Crișanei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Moldovei. Astfel, mai multe sectoare de râuri prezintă fenomene de secare, precum și debite sub cel minim necesar asigurării resursei de apă pentru folosințele de irigații.

Nu sunt impuse restricții în ceea ce privește alimentarea cu apă a populației, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, volumul de apă fiind suficient pentru asigurarea fără restricții a alimentării cu apă în sistem centralizat, susțin specialiștii.

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