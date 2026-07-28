Modificările tehnice din spatele zborului maraton

Performanța depășește vechiul record stabilit de un Boeing 777 în anul 2005 și reprezintă o etapă esențială în pregătirea celor mai lungi curse comerciale de pasageri din istorie.

Aeronava utilizată pentru această probă este un model A350-1000ULR (Ultra Long Range), special modificat pentru a face față unor distanțe extreme.

Elementul cheie al acestui prototip este un rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri, integrat în structura fuzelajului pentru a oferi autonomia necesară unor călătorii ce depășesc 20 de ore.

La bordul aeronavei nu s-au aflat pasageri obișnuiți, ci doar un echipaj restrâns format din piloți de încercare, ingineri de zbor și tehnicieni. Aceștia au monitorizat în permanență consumul de kerosen, comportamentul motoarelor și presiunea din cabină pe tot parcursul traseului care a traversat multiple fusuri orare.

Testul reprezintă o etapă cheie în proiectul „Sunrise” dezvoltat de compania aeriană australiană Qantas, menit să lanseze cele mai lungi servicii comerciale de transport de pasageri din lume şi să relanseze călătoriile pe distanţe lungi eliminând escalele între Australia şi Europa.

Milioane de pasionați au urmărit cursa în direct

Zborul a stârnit un interes uriaș la nivel global, devenind al doilea cel mai urmărit din istoria platformei Flightradar24, fiind depășit doar de zborul din 2024 care a purtat sicriul Reginei Elisabeta a II-a. Peste 3,6 milioane de oameni au vizualizat ruta aeronavei în timp real în timp ce traversa Pacificul și spațiul aerian nord-american.

Proiectul face parte din inițiativa „Project Sunrise” derulată de compania aeriană australiană Qantas. Operatorul intenționează să folosească aceste avioane pentru a introduce, din anul 2027, curse comerciale regulate fără escală între Sydney și marile metropole mondiale precum Londra sau New York.

Odată lansate, aceste zboruri vor reduce timpul total de călătorie eliminând orele pierdute în escalele tradiționale din Orientul Mijlociu sau Asia.

Qantas a comandat 12 aeronave A350-1000ULR, care vor lega Australia de Londra şi New York în aproximativ 20 de ore. Primul avion, care a transportat 20.000 litri de combustibil şi poate găzdui 238 de pasageri, ar urma să înceapă efectuarea călătorilor din aprilie 2027.

Qantas se aşteaptă să opereze zboruri ultra-lungi non-stop între Sydney şi Londra din octombrie 2027. 

Pe 2 iunie 2026, Airbus a finalizat cu succes primul zbor de testare al modelului A350-1000ULR, un avion cu rază ultra-lungă de acțiune, dezvoltat special pentru rute precum Sydney-Londra, conform Heise. Testul a avut loc pe 2 iunie 2026, la Toulouse, Franța, marcând un pas important în cadrul Proiectului Sunrise al companiei Qantas Airways.

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