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Dr. Alexandru Caloian, medic de urgență : „Noi, la UPU, nu putem face grevă. Suntem solidari, dar pacienții primesc îngrijiri 100%”

Pentru echipa din UPU-SMURD Floreasca, dimineața de grevă a început cu aceleași alarme de ambulanță și cu triajul aglomerat. Dr. Alexandru Caloian, medic primar medicină de urgență și șef de gardă în prima zi de grevă generală în 400 de spitale din România printre care și Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), a explicat de ce UPU rămâne o oază de stabilitate în mijlocul mișcării de protest:„Activitatea în Unitatea de Primire Urgențe în această zi se desfășoară în parametri normali. Nu este niciun fel de diferență vis-a-vis de acordarea asistenței medicale pacienților. Noi, ca Unitate de Primire Urgență, nu putem să facem grevă. Suntem alături de colegii noștri, suntem solidari cu demersurile lor, dar toți pacienții care se adresează spitalului sunt evaluați, tratați, monitorizați conform protocolelor și ghidurilor în vigoare.”

Viața la Urgențe în zi de grevă: „Trebuie să înțeleagă oamenii că nu-i pedepsim pe ei.”
Dr. Alexandru Caloian, medic de medicină de urgență, Spitalul Floreasca. Foto: Alexandra Mănăilă/Libertatea

Adresabilitatea la Spitalul Floreasca este uriașă, vin cazuri din întreaga țară atât pe programe naționale de infarct miocardic, AVC acut sau disecție de aortă, cât și cazuri complexe. Medicul de gardă a reamintit că ordonanțele de austeritate afectează direct și personalul de la Urgențe, dar promite că niciun pacient grav nu va simți această presiune: „Noua lege a salarizării afectează și personalul de la UPU, ca și colegii din celelalte categorii cu risc crescut și care aveau un spor mai mare. Dar toate urgențele vor fi internate, nu există niciun fel de problemă vis-a-vis de acordarea asistenței medicale unui pacient care are o suferință acută. Singurul disconfort poate fi pentru pacienții cronici, care vin pentru controale de rutină în ambulatoriu, unde cabinetele pot fi pe o perioadă nefuncționale.”

Pacienții solidari cu angajații din Sănătate aflați în grevă: „Am căzut de durere, dar m-au preluat imediat. Îi susțin cu toată încrederea!”

În saloanele de triaj, teama că protestele vor bloca actul medical s-a risipit rapid. Pacienții aduși în stare gravă au fost impresionați de promptitudinea cadrelor medicale și au ținut să-și exprime public susținerea pentru revendicările cadrelor medicale.

Sincă Ionică (46 de ani) a fost adusă de soț la Floreasca, fiind doborâtă de o criză biliară acută:

„Am căzut jos de durere din cauza unei crize biliare. Am venit la urgență să-mi spună exact de unde vine durerea asta insuportabilă. M-au preluat imediat! Mi s-a făcut ecografie, radiografie, mi s-a luat sânge. A decurs foarte bine totul. Știam că este grevă, dar am fost mulțumită din toate punctele de vedere. Susțin personalul medical care protestează cu toată încrederea și cu totalitate!”

Viața la Urgențe în zi de grevă: „Trebuie să înțeleagă oamenii că nu-i pedepsim pe ei.”
Ionica Sincă, pacientă la UPU Floreasca în prima zi de grevă generală. Foto: Alexandra Mănăilă/Libertatea

O altă poveste mișcătoare din triajul UPU este cea a pacientei Speranța Băbeanu. La cei 88 de ani ai săi, femeia a ajuns la spital după o căzătură urâtă în casă. În ciuda suferinței fizice, Speranța a privit cu multă înțelegere și căldură efortul medicilor și asistentelor:

„Aveam cunoștință de greva existentă, dar fiind o situație de urgență, o cădere în casă, a trebuit să mă adresez spitalului. Am găsit o unitate foarte bine organizată, chiar și în condițiile acestea de grevă. Am făcut radiografiile, totul a mers splendid! Protestul lor este un act complet justificat. Este o lipsă grozavă de asistenți medicali… Munca lor trebuie să fie una calificată și just retribuită, asta este principalul!”

Viața la Urgențe în zi de grevă: „Trebuie să înțeleagă oamenii că nu-i pedepsim pe ei.”
Speranța Băbeanu, pacientă la UPU Floreasca, în prima zi de grevă în Sănătate. Foto: Alexandra Mănăilă/Libertatea

Mesajul prof. dr. Radu Țincu, șeful ATI: „Nu îi pedepsim pe oameni, urgențele sunt 100% asigurate”

Pentru a acoperi întregul parcurs al unui pacient aflat în stare critică, prof. univ. dr. Radu Țincu, șeful secției ATI-Toxicologie, a reiterat responsabilitatea maximă pe care medicii și-o asumă în spital, chiar și în plină grevă generală:

„Astăzi asigurăm o treime din activitate, iar toate urgențele sunt asigurate. Trebuie să înțeleagă oamenii că nu îi pedepsim pe ei! Cei care au nevoie de asistență medicală de urgență vor primi asistență medicală 100%. Niciun pacient nu va fi restricționat. Secția este plină, nu există niciun loc liber, dar ne facem datoria.”

Jumătate din cadrele medicale de la cel mai mare spital de urgență din România au intrat în grevă generală. ,,Am ajuns de râsul lumii. Veniți 12 ore într-o gardă la Floreasca!” au strigat cu disperare angajații Spitalului Clinic de Urgență București în prima zi de grevă generală, declanșată de Sanitas.

Greva generală este pe timp nelimitat, astfel că operațiile programate și consultațiile bolnavilor cronici sunt amânate. Ce faci dacă ai o urgență sau o operație programată?

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