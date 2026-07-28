Așa cum a anunțat Andra Măruță pe pagina ei de Instagram, în Marbella au ajuns și Oana și Dragoș Vlădilă, care le sunt buni prieteni. În feed-ul ei de pe celebra rețea de socializare, cântăreața, care este și face parte și din juriul „Românii au talent”, emisiune difuzată de PRO TV, i-a urat la mulți ani lui Amza, fiul amicilor ei.

Amza a împlinit 2 ani, iar cu această ocazie Andra Măruță a postat pe Instagram mai multe fotografii din Spania, dar și un mesaj pentru băiețel.

„Vacanțele sunt și mai frumoase atunci când le împarți cu oamenii dragi. Ce bine e să te întâlnești cu prietenii, să râzi până târziu, să strângi amintiri și să te bucuri de timpul petrecut împreună, indiferent unde ești. Iar astăzi bucuria e și mai mare, pentru că îl sărbătorim pe Amza, care a împlinit 2 ani! Să crești mare, sănătos, fericit și să ai parte de o copilărie plină de iubire și aventuri. La mulți ani, Amza! Ne bucurăm că suntem împreună vara aceasta”, a scris Andra în feed-ul de pe Instagram.

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Oana și Dragoș Vlădilă sunt și cei care s-au ocupat de colecția de haine „Moștenirea”, pe care Andra Măruță a lansat-o în urmă cu doar câteva luni.

Cu doar câteva zile înainte ca micuțul Amza să fie sărbătorit, Andra și Cătălin Măruță au mai avut un motiv de bucurie: Eva, fiica lor, a împlinit 11 ani.

„La mulți ani, iubirea noastră! 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat. La mulți ani, Eva! Te iubim mai mult decât pot spune cuvintele”, a scris Andra pe Instagram.

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