În iulie, Blue Air a primit o amendă de două milioane de euro din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care a precizat că, în perioada 30.04.2021-30.04.2022, compania a anulat 11.289 de zboruri, acestora corespunzându-le 178.405 rezervări, pentru care s-au efectuat plăți în valoare toatală de 66.585.967,68 lei.

La câteva ore după anunțul ANPC, Blue Air a transmis un comunicat în care preciza că a aflat din presă de amendă și că cifrele înaintate de autorități „sunt greșite”.

Pe 18 iulie, Horia Constantinescu, șeful ANPC, a declarat că Blue Air se pregăteşte să iasă din piaţă şi că tergiversează obligaţia de a returna oamenilor banii cheltuiți pe zboruri anulate, însă operatorul low-cost a negat informația legată de retragere.

ANPC a mai sancționat Blue Air de trei ori în acest an pentru că nu a returnat banii de bilete pasagerilor păgubiți. Primele trei sancțiuni au fost două avertismente și o amendă de 5.000 de lei.

În iunie, Libertatea a scris că mii de clienți s-au plâns că Blue Air anulează zborurile și nu primesc banii înapoi cu lunile sau chiar cu anii.

De la profit de 11 milioane de euro la discuții despre insolvență

În 2019, operatorul privat cu capital românesc a avut un profit de 11 milioane de euro, însă compania a întâmpinat probleme, acutizate și de pandemia COVID, adică din martie 2020.

„Pierderea noastră în primul an de pandemie a fost de peste 60 de milioane de euro, aşa cum am prevăzut şi atunci când am făcut solicitarea de credit către stat”, explica directorul general Oana Petrescu.

În septembrie 2020, Blue Air a intrat în procedurile de prevenire a insolvenţei în aşteptarea ajutorul de stat de 65 de milioane de euro solicitat Guvernului încă de la începutul pandemiei. Blue Air avea deja de returnat peste 20 de milioane de euro clienților săi, după ce zborurile au fost anulate.

În octombrie 2020, Blue Air a primit prima tranșă din creditul de 300 milioane de lei acordat de Eximbank cu garanție de stat. Creditul este pe 6 ani, cu dobânda ROBOR + 4% și comision pentru fondul de risc de 2% pe an, garantat cu o serie de active, inclusiv 75% din acțiunile Blue Air Aviation S.A. și ale acționarului principal, Airline Invest S.A.





