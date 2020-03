De Diana Meseșan,

”Acuma sunt singură acasă, că bătrânica mea o murit”, spune Ancuța, o îngrijitoare din România în vârstă de 61 de ani. Pacienta ei, pe care o îngrijea într-o comună de lângă Milano, a decedat pe 2 martie în urma unui accident vascular. Ancuța mai poate să rămână până pe 17 martie în apartamentul unde a trăit și a lucrat în ultimii trei ani. Apoi trebuie să plece. Dar nu are unde.



Nu e singura badantă în situația asta. O altă îngrijitoare din România, Magda Toporan, a postat pe Facebook pe 10 martie un scurt filmuleț devenit viral în câteva ore, în care povestește plângând că va rămâne pe drumuri.



”Până sâmbătă am lucrat la o bătrânică și a murit. Nu știu ce să fac, fata babii mă dă afară. Nu știu încotro să mă duc, încotro să o apuc. Nu am mașină, nu am nimic. (…) Spuneți-mi ce să fac. Hotelurile sunt închise”, spune Magda cu disperare în voce.



”De aia vreau să plec. Îs obosită, la pământ”



Ancuța e de aproape 12 ani în Italia. A venit la 50 de ani. ”Am fost văduvă, am trei copii, o trebuit să fac ceva”. A muncit mai întâi în Sicilia, fără contract, ca multe alte badante. Încetul cu încetul a urcat spre nordul Peninsulei, unde se plătește mai bine și se fac contracte.



A petrecut ultimii trei ani în comuna de lângă Milano, îngrijind o pacientă cu Alzheimer, cu 16 ani mai mare ca ea.



”Nu o fost așa bătrână, 77 de ani, dar era legumă. Eu o purtam de colo, colo, îi dădeam mâncare de un an și ceva, nu ducea mâinile la gură. De multe ori nici nu deschidea gura”, spune femeia.



Ultimele trei săptămâni înainte de moartea pacientei au fost cele mai grele. Ancuța povestește că a dormit câte-o oră pe noapte, ”ca piticu”.



”De aia vreau să plec. Îs obosită, la pământ”.



S-ar fi întors chiar a doua zi în România, dar a trebuit să își depună actele pentru șomaj și să mai aștepte câteva zile. Așa că închiderea completă a granițelor Italiei a prins-o tot în localitatea de lângă Milano. În România nu se poate întoarce. În Italia nu are unde să plece.



”Nu pot să oblig pe nimeni să mă ducă în casă”



În baza contractului, femeia poate să mai rămână la locuință 15 zile după ce pacientul a decedat. Pe 17 martie se împlinește termenul și trebuie să plece.



Le-a rugat pe fiicele pacientei să o mai lase, dar i-au răspuns că vor să vândă apartamentul.



Cu chirie nu te ia nimeni. Prieteni am, dar cu problemele astea, toată lumea, știți cum e. Nu pot să oblig pe nimeni să mă ducă în casă. Dacă asta îi bolnavă? Sau mi-e frică. Dacă mă duc eu la ei și sunt 3-4 persoane și mă îmbolnăvesc eu.

Ancuța, îngrijitoare în Italia:

Comuna ei e în Lombardia, regiunea cea mai afectată de coronavirus din Italia, cu aproape 5.500 de persoane infectate la data de 9 martie. Femeia spune că în localitatea ei nu s-a îmbolnăvit nimeni, deocamdată.



Ar vrea să se întoarcă acasă în România și să se izoleze la domiciliu. Nu îi e frică de izolare. Într-un fel a practicat asta ani de zile, ca îngrijitoare.



”Italienii se vaită că stau 14 zile în carantină. Da viața noastră de badantă? Nu ieși cu zilele din casă.”



”Acasă am televizorul, mă duc în baie, am mașină de cusut. Lucrez ceva cu mâinile. Mie îmi trece gândul. Așa mă îmbolnăvesc, vă spun sincer. Lumea nu știu de ce nu judecă lucrurile astea. Și aici am avut noroc că am mai lucrat. Am tricotat. O mai trecut timpul.”



Am întrebat-o dacă nu crede că oamenii din satul ei ar judeca-o pentru asta, că vrea să se întoarcă în țară. Spune că fiul ei a vorbit deja cu doctorul de familie din localitate și că acesta ar verifica-o zi de zi.



„Când vine mamă-ta acasă, mă anunți, o bagi în cameră la ea, o încui acolo și mă anunți. Își ia temperatura, mă sună, îmi spune cum se simte”, i-a spus medicul fiului ei.



Dar discuția dintre fiul Ancuțăi și medic a avut loc săptămâna trecută. Între timp, regiunea Lombardia a intrat în carantină, apoi întreaga Italie a fost închisă.



”Spuneți voi stimate doamne ce e de făcut?”



Povestea Ancuței a fost postată pe grupuri de socializare ale badantelor de Radu Nicolae, reprezentantul unui sindicat de muncă din Italia. Oamenii au încercat să vină cu sugestii.



”Să se ducă la biserică, poate găsește să doarmă, că mai sunt biserici care te cazează până găsești de lucru sau la Caritas”, a scris cineva.



”Și bisericile sunt închise, până pe 4 aprile..”, a răspuns o altă badantă.



Apoi o altă îngrijitoare a comentat că și ea a rămas pe drumuri după moartea pacientului, dar nu în vremea coronavirusului.



”Am patito si eu.. Am stat 8 ani, Dupa morte mau dat afara.. Sa dus si la primarie sa ma canceleze… E greu, multi fara suflet..”



O altă femeie a comentat despre cum și ea e blocată.



”Groaznic, sunt si eu într-o situație asemanatoare. Nu pot nici sa raman, am o fiica aici, dar nu ma primeste, i-e frica, are două fetițe. Dar nu pot pleca nici spre România. Spuneți voi stimate doamne ce e de făcut?”

Solidaritatea ca răspuns la frică



Ancuța spune că multe prietene îngrijitoare, care lucrează în Italia, sunt foarte speriate. Una dintre ele, care lucrează la negru, i-a spus ”Tu măcar ai documente. Da eu dacă mă îmbolnăvesc nici nu mă primește în spital.”



O altă femeie i-a spus ”Ce să facem că pe aici murim.”



”O intrat panica în toate”, adaugă Ancuța. „Multe dintre noi n-am mai ieșit din casă nici în alea 2 ore când suntem libere.”



Ancuța nu și-a publicat direct povestea pe Facebook, ci i-a scris unui sindicalist pentru sfaturi, care i-a prezentat situația.



Dar Magda, o altă îngrijitoare care e într-o situație similară cu a Ancuțăi, a avut curajul și și-a postat direct povestea pe Facebook.



Impactul emoțional a fost extrem de puternic. Zeci de oameni s-au oferit să o ajute cu o soluție.



”Doamna vreti sa veniti la Roma, va găzduiesc pana se rezolvă situatia dumneavoastră sa puteți pleca acasă (,ps nu am nevoie de bani pt nimic)”



Off doamne numa în pielea ei sa nu fi saraca singura între straini ,nu va panicati doamna poate va ajuta careva o femeie româncă



”La mine doamnă ! Luați legătura cu mine eu vă ajut să aveți unde sta nu plătiți nimic stați la mine!”



”Romanii din Firenze, iesiti si cautati o pe dna Magda ! E o romanca, de a noastra ! Haideti, sa fim solidari macar in aceste momente ”

