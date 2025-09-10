Regulamentul propune un sistem de taxe diferențiate pentru parcările rezidențiale, în funcție de zonă și tipul de proprietar. Primarul Lia Olguța Vasilescu a explicat: „Având în vedere faptul că mai mulți cetățeni au reclamat că nu pot beneficia de loc de parcare în fața blocului, fie pentru că sunt alți cetățeni care dețin mai multe mașini, unele chiar aparținând unor firme care nu au sediul in condominiul respectiv sau chiar în orașul nostru, facem propuneri astfel încât să existe posibilitatea fiecărei familii de a găsi un loc de parcare acolo unde domiciliază”.

Principale prevederi ale noului regulament

Toți deținătorii de autovehicule vor plăti o taxă de vinietă de 110 lei pe an. Persoanele fizice vor plăti între 170 și 250 lei pe an pentru un loc de parcare propriu, în funcție de zonă. Persoanele juridice vor plăti între 340 și 500 lei pe an pentru un loc de parcare. Locurile de parcare vor fi alocate doar celor care locuiesc în raza de 30 de metri. Mașinile de firmă pot ocupa locuri de parcare doar în anumite condiții.

Regulamentul a fost criticat de consilierii locali PNL. Teodor Sas, președintele PNL Craiova, consideră că municipiul nu este pregătit pentru această schimbare:

„Lansarea în dezbatere publică a regulamentului privind parcările rezidențiale este o măsură controversată. După părerea mea, acest regulament a fost făcut în grabă. Nu știu dacă Municipiul Craiova este pregătit pentru a face un asemenea demers.”

Sas a subliniat lipsa parcărilor publice și discrepanța dintre numărul de mașini și locurile de parcare disponibile:

„Există în zona centrală zone cu blocuri turn, cu 300 de apartamente și 15 locuri de parcare. Ce o să facem? Licitează oamenii și cine are bani concesionează și cine nu are bani nu are unde să își lase mașina?”

Probleme potențiale de implementare

Lipsa unui inventar al numărului de mașini pe cartiere Insuficiența locurilor de parcare în raport cu numărul de mașini Programul orar restrictiv pentru parcări (07.00 – 17.00) Posibila discriminare a celor care nu își permit taxele

Primarul Lia Olguța Vasilescu susține că noul regulament va rezolva problemele actuale:

„Ne asigurăm că orice cetățean poate deține un loc de parcare, că nu mai pot parca în fața blocurilor mașini de firmă decât dacă au acceptul unui locatar care renunță astfel la locul lui parcare, că doar cetățenii care plătesc taxe locale în Craiova pot parca în parcările de reședință și doar mașini înregistrate pe firme din Craiova.”

Regulamentul este în dezbatere publică până pe 15 septembrie 2025. Cetățenii pot trimite sugestii și observații online sau la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

