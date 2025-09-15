Plahotniuc ar putea fi adus din Grecia, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare din Moldova

Pe 15 septembrie, la Judecătoria Buiucani, din Chișinău, a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahtoniuc, cunoscut mai mult ca Vlad Plahotniuc, și al foștilor conducători ai Băncii Naționale a Moldovei, acuzați de complicitate la furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, potrivit Radio Europa Liberă Moldova.

Președinta completului de judecată, Angela Catană, a anunțat părțile că avocatul Lucian Rogac, care reprezintă interesele lui Vladimir Plahotniuc, a solicitat ca această ședințe și următoarele două, planificate pentru 19 și 22 septembrie, să fie amânate. Avocatul a explicat în scris că se află în Grecia, unde-și asistă clientul în procedura de extrădare, care ar putea avea loc pe 25 septembrie.

Plahotniuc ar putea reveni în Republica Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare.

S-a cerut disjungerea dosarului

Procurorii au depus un demers de disjungere a dosarului lui Plahotniuc, astfel ca el să poate fi judecat separat. Cazurile au fost conexate în 2024.

Potrivit procurorilor, cauzele penale în care o persoană este arestată ar trebui să fie judecate cu prioritate, iar, din cauza unui număr mare de inculpați, procesul ar putea merge mai lent.



De asemenea, ei au solicitat instanței să-i ofere lui Plahotniuc un avocat din oficiu, plătit de stat, astfel încât demersul lor să fie examinat chiar la ședința din 15 septembrie. Procurorii au susținut că avocatul său lipsește neîntemeiat și ar fi putut trimite în instanță un alt avocat.

Avocații bancherilor s-au opus cererii procurorilor

Procurorii au motivat, potrivit sursei citate, că procedurile de extrădare deja s-au încheiat și a rămas doar partea tehnică, urmând ca Plahotniuc să urce în avion și să vină în Moldova.

Avocații celor șapte bancheri, cercetați în dosar s-au opus solicitării formulate de procurori. Ei au explicat că dosarul are sute de volume și un avocat de stat nu va reuși să-l studieze ca să-și poată prezenta poziția în aceeași zi.

Avocat din oficiu pentru Plahotniuc

După deliberări, judecătorii au dispus ca lui Plahotniuc să-i fie oferit un avocat din oficiu și toate ședințele să aibă loc conform planificării, chiar și în lipsa inculpatului.

Din septembrie 2023, fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este judecat în absență pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, care ar fi sustras în 2014 circa un miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova. De asemenea, el este acuzat de escrocherie și spălare de bani.



Vladimir Plahotniuc a fost reţinut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, în baza unui mandat de căutare pe linia Interpol, iar conducerea de la Chișinău a solicitat extrădarea acestuia.

El susține că dosarele împotriva lui sunt fabricate. „Am să dovedesc tuturor că acele dosare intentate împotriva mea sunt falsuri ordinare, care nu au la bază probe și se limitează doar la speculații lipsite de fundament real, în locul probelor făcându-se exces de multă denigrare, ură și calomnii”, a scris Plahotniuc pe rețelele sociale.

