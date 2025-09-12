Căutat pentru devalizarea unui miliard de dolari din bănci ale Republicii Moldova, alături de un alt oligarh fugar, Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc a fost reţinut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, iar conducerea de la Chișinău a solicitat extrădarea acestuia.

Potrivit ministrului de interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, autoritățile de la Chișinău ar fi rezervat bilete de avion pentru data de 25 septembrie.

„Planul de extrădare este definitivat deja. Data de 25 este una estimativă, pentru că au fost analizate şi opţiunile de zbor, sunt anumite criterii şi cerinţe faţă de unde în aeronavă este amplasată persoana care este escortată, dar şi ofiţerii care îl însoţesc, şi în dependenţă de disponibilitatea locurilor în aeronavă, au fost rezervate biletele pentru această dată”, a explicat ministrul de interne în emisiunea Rezoomat de la Rlive.

„Instanţa din Grecia s-a expus în luna iulie. Efectiv, la început de septembrie a parvenit solicitarea oficială de extrădare pe linia Interpolului. Din punct de vedere al procedurilor s-au respectat absolut toţi termenii. Nu este un subiect politic. Poliţia îşi face meseria aşa cum prevăd normele internaţionale în aceste situaţii”, a subliniat Daniella Misail-Nichitin.

Ministrul justiţiei din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a anunţat miercuri că instituţia pe care o conduce a fost informată de autorităţile elene despre acceptarea cererii de extrădare. Astfel, oligarhul se va întoarce în Republica Moldova la mai bine de șase ani după ce a fugit de justiție.

Vladimir Plahotniuc (59 de ani) neagă faptele care i se reproşează şi susține că vrea să fie extrădat în Republica Moldova pentru a i se da ocazia să se apere în instanță şi să-şi refacă imaginea. Această dorință de reîntoarcere este privită cu suspiciune, mai ales că vine într-un context în care grupurile proruse ar putea să câștige majoritatea în Parlament.

Oligarhul intenționează să revină la putere în Republica Moldova în contextul alegerilor parlamentare prevăzute să aibă loc pe 28 septembrie și mizează pe unele pârghii, printre care Mișcarea Respect Moldova, fondată de Eugeniu Nichiforciuc. Surse politice citate de Adevărul spun că Eugeniu Nichiforciuc reprezintă ultima pârghie prin care Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova.

