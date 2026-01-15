9 acuzații în picioare, inclusiv mită și divulgare de secrete

Mărturie surprinzătoare în procesul de corupție din Germania! Procurorul Yashar G.,i-a recunoscut vinovăția în timpul celei de-a 29-a zile de proces, pe 13 ianuarie, la Tribunalul din Hanovra.,

Acesta este acuzat că ar fi furnizat informații confidențiale unui cartel de cocaină pe care îl investiga, în schimbul unor sume de bani.

După o înțelegere între apărare, procuratură și instanță, avocatul său, Alexander Kienzle, a recunoscut 9 dintre cele 14 acuzații aduse procurorului, inclusiv mită și divulgare de secrete. Celelalte 5 acuzații au fost retrase conform acordului.

2.500 de euro pentru fiecare informație

Procurorul Yashar G. a declarat că a primit doar 2.500 euro pe informație, și nu 5.000 euro, așa cum susține acuzarea. În total, acesta ar fi obținut în jur de 30.000 de euro într-un an, avertizând cartelul de droguri despre razii.

Deși a colaborat ulterior la destructurarea unei părți a rețelei de trafic de droguri, instanța a anunțat că pedeapsa propusă pentru Yashar G., în cazul unui completă mărturisire, ar putea fi cuprinsă între 8 ani și 2 luni și 8 ani și 9 luni de închisoare.

Yashar G. fusese arestat în mod surprinzător în octombrie 2024 și, de atunci, se află în arest preventiv. Procesul său a început în luna aprilie 2025, iar până de curând, a negase toate acuzațiile.

Liderul rețelei de trafic de cocaină a fugit în Dubai

Konstantinos S., 42 de ani, liderul rețelei de trafic de cocaină, a fugit în Dubai (Emiratele Unite). Er fi fost cel care l-a mituit pe Yashar G. printr-un intermediar.

În prezent, Konstantinos S. este liber, în ciuda existenței unor mandate de arestare emise de autoritățile germane.