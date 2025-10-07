Până la sfârșitul anului vor ajunge la clienți primele unități

„Lansarea brandului nostru în România, Slovenia, Croația și Bulgaria va consolida prezența Zeekr în Europa de Sud-Est și va susține dezvoltarea noastră sustenabilă pe termen lung. Interesul pentru vehicule electrice este în continuă creștere în această regiune, iar prin colaborarea strânsă cu partenerul nostru SEEAG, putem contribui la accelerarea tranziției către mobilitatea electrică”, a declarat Lothar Schupet, CEO Zeekr Europe.

Anders Kamp Jensen, vicepreședinte SEEAG, consideră că „serviciile oferite clienților și parteneriatele solide au fost pilonii afacerii noastre timp de peste 30 de ani. Suntem încântați să aducem vehiculele electrice de ultimă generație Zeekr în regiune și privim cu încredere spre o colaborare durabilă și prosperă. Aceasta este o oportunitate extraordinară de a accelera electrificarea în Europa de Sud-Est, iar noi abia așteptăm să îi întâmpinăm pe primii clienți la test drive cu modelele Zeekr”.

Ce este Zeekr

Zeekr este o marcă a grupului chinez Geely. Acest brand folosește platforma Sustainable Experience Architecture (SEA) și dezvoltă propriile tehnologii pentru baterii, sisteme de management al bateriei, motoare electrice și infrastructura proprie care susține lanțul de aprovizionare dedicat vehiculelor electrice.

De asemenea, pentru Europa, Zeekr își desfășoară activitatea de cercetare și dezvoltare în centrele din Gothenburg. Compania are activități asemănătoare în Ningbo, Hangzhou și Shanghai.

