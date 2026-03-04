Produsul vândut de Kaufland cu 79,99 lei, în perioada 4-10 martie 2026, pe care toată lumea trebuie să îl aibă în casă

În acest context este vorba despre fierul de călcat fără fir, cu acumulator. Capacitatea rezervorului este de circa 0.25 l. De asemenea, fierul de călcat are o talpă cu acoperire ceramică, potrivit catalogului Kaufland.

Produsul vândut de Kaufland cu 79,99 lei în perioada 4-10 martie 2026. Foto: Kaufland

Totodată, pe catalog se regăsesc și alte produse, printre care fierul de călcat cu aburi, la prețul de 89,99 lei, cu o putere de 1190-1400 W. Capacitatea de rezervor este de 0,25 l și include o perie detașabilă.

Tot la prețul de 89,99 de lei se regăsește un fier de călcat cu puterea de 1800 W. Capacitatea de rezervor este de circa 0,2 l. Lungimea cablului este de 1,9 m.

Pe catalog se găsește și o masă de călcat, la prețul de 99,99 lei, redus cu 44% de la 179,90 lei, cu blat metalic, înălțime reglabilă, până la 93 m, iar suprafața de călcare este de circa 120×38 cm.

