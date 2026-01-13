Produsul care se vinde la Lidl cu 119 lei

Un produs pe care toate toate persoanele care au dureri de spate ar trebui să-l aibă în casă se vinde în Lidl cu doar 199 lei. Oferta este valabilă în perioada 12-18 ianuarie 2026.

Aparatul de masaj Shiatsu costă 119 de lei și se află în această săptămână la promoție în catalogul Lidl.

Oferte Lidl pentru săptămâna 12-18 ianuarie 2026

Alte produse din oferta Lidl pentru săptămâna 12-18 ianuarie 2026

În săptămâna 12-18 ianuarie 2026, mai sunt și alte oferte în catalogul Lidl. O pernă de masaj cu funcție de încălzire la prețul de 79,99 de lei, un tensiometru cu bluetooth la prețul de 99,99 de lei și inhalator portabil la prețul de 99,99 de lei.

Pentru persoanele care au dureri de spate, există aparatul de masaj Shiatsu, la prețul de 119 de lei, dar și o pernă de masaj Shiatsu, cu funcție de încălzire, la prețul de 79,99 de lei.

Misterul pe care îl ascunde logo-ul Lidl

Logo-ul Lidl ascunde un detaliu neobișnuit, trecut până acum neobservat: un câine care pare să cânte la pian! Această descoperire a devenit virală pe TikTok, acumulând milioane de vizualizări.

Reprezentanții Lidl au confirmat, cu umor, prezența „câinelui muzician” în logo, ilustrând acest lucru și printr-un clip animat pe Instagram, potrivit celor de la Blesk. Iluzia optică a stârnit un val de entuziasm printre internauți.

Din ce cauză apar durerile de spate

Durerile de spate sunt frecvente, având cauze variate de la întinderi musculare, postură incorectă, hernie de disc, artrită și osteoporoză, până la probleme structurale ale coloanei, afecțiuni ale organelor interne (rinichi, colon) sau leziuni, putând fi acute (scurte) sau cronice (de lungă durată).

Tratamentul include repaus relativ, antiinflamatoare, kinetoterapie (exerciții, stretching), îngrijirea posturii (scaun ergonomic, ridicare greutăți) și, în cazuri mai grave, poate necesita intervenție medicală.

