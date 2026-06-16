Produsul care se vinde la Lidl cu 12,99 lei

Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Americană” unul dintre produsele preferate de mulți cumpărători: clătitele americane (Pancakes), disponibile la prețul de 12,99 lei. Inspirate din micul dejun tradițional american, acestea sunt apreciate pentru textura pufoasă și pot fi servite cu sirop de arțar, fructe, ciocolată sau alte toppinguri. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 15-21 iunie 2026.

Alte produse din Săptămâna Americană ce merită încercate

În cadrul aceleiași campanii, Lidl aduce la raft și alte produse inspirate din bucătăria americană, apreciate de clienții care vor să încerce preparate specifice Statelor Unite. De la sosuri și gustări populare peste Ocean, până la dulciuri, produse pentru mic dejun și specialități culinare americane, oferta le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a descoperi arome autentice fără a cheltui sume mari.

Mix pentru clătite, 200 g – 7,99 lei

Budincă cu aromă de brownie, 4 x 125 g – 11,99 lei

Castraveți murați, rondele, 720 ml – 7,99 lei

Inele de ceapă în panadă, 450 g – 9,99 lei

Popcorn caramelizat , 250 g – 15,99 lei

Burger dublu, 300 g – 16,99 lei

Fâșii din file de piept de pui , 500 g – 24,99 lei

Carne de pui pentru burger, 500 g – 21,99 lei

Clătite în stil american , 300 g – 12,99 lei

Cartofi ondulați pentru prăjit, 750 g – 9,99 lei

Coaste de porc, preferite cu sos Bourbon, 600 g – 34,99 lei

Sirop de arțar, 250 ml – 22,99 lei

Crenvurști Hot Dog, 300 g – 14,99 lei

Ceapă prăjită crocantă, 150 g – 6,99 lei

Salată Coleslaw, 350 g – 9,99 lei

Selecție de pui în panadă, 750 g – 39,99 lei

Mozzarella în panadă cu sos de praz și chili, 350 g – 17,99 lei

Sticksuri cu umplutură de arahide, 150 g – 5,99 lei

Pizza Supreme, 440 g – 14,99 lei

Pizza Hawaii, 440 g – 14,99 lei

Unt fin de arahide, 1 kg – 24,99 lei

Coaste marinate picante/BBQ, 500 g – 27,99 lei

Carne de curcan gătită lent, 500 g – 29,99 lei

Pufuleți cu arahide (Jumbo Peanut Flips), 450 g – 13,99 lei

Mix pentru Frappé, 250 g – 11,99 lei

Bulete de Mac & Cheese, 210 g – 11,99 lei

Mac & Cheese, 1 kg – 21,99 lei

Biscuiți Neo înveliți în ciocolată, 6 x 42 g – 14,99 lei

Înghețată pe băț cu aromă de ciocolată/căpșuni, 6 x 55 ml – 15,99 lei

Rețetă Pancakes cu banane

Ingrediente

200 g făină

250 ml lapte

1 bucată ou

3 lingurițe esență de vanilie

250 g brânză mascarpone

6 linguri frișcă

75 g afine

3 bucăți banane

Pentru servit

75 gafine

migdale

miere

Mod de preparare

Într-un bol, puneți făina. Adăugați laptele, oul și esența de vanilie și amestecați cu un tel. Pregătiți frișca și puneți într-un bol mascarponele, frișca bătută și amestecați bine. Adăugați și afinele și amestecați din nou. Începeți să pregătiți pancake-ul. Pe un tocător, desfaceți banana, o tăiați în jumătăți și o adăugați în tigaia pusă deja pe foc, în care ați adăugat puțin ulei. Le lăsați 1-2 minute, apoi adăugați aluatul din lapte și ou, pregătit mai devreme. Lăsați câteva minute până devine auriu, îl întoarceți și îl mai lăsați 1-2 minute. Îl scoateți pe o farfurie. Procedați la fel până terminați tot aluatul. Serviți cu crema din frișcă, mascarpone și afine. Mai presărați câteva afine, migdale tocate și miere.











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