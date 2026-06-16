Produsul care se vinde la Lidl cu 12,99 lei
Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Americană” unul dintre produsele preferate de mulți cumpărători: clătitele americane (Pancakes), disponibile la prețul de 12,99 lei. Inspirate din micul dejun tradițional american, acestea sunt apreciate pentru textura pufoasă și pot fi servite cu sirop de arțar, fructe, ciocolată sau alte toppinguri. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 15-21 iunie 2026.
Alte produse din Săptămâna Americană ce merită încercate
În cadrul aceleiași campanii, Lidl aduce la raft și alte produse inspirate din bucătăria americană, apreciate de clienții care vor să încerce preparate specifice Statelor Unite. De la sosuri și gustări populare peste Ocean, până la dulciuri, produse pentru mic dejun și specialități culinare americane, oferta le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a descoperi arome autentice fără a cheltui sume mari.
- Mix pentru clătite, 200 g – 7,99 lei
- Budincă cu aromă de brownie, 4 x 125 g – 11,99 lei
- Castraveți murați, rondele, 720 ml – 7,99 lei
- Inele de ceapă în panadă, 450 g – 9,99 lei
- Popcorn caramelizat , 250 g – 15,99 lei
- Burger dublu, 300 g – 16,99 lei
- Fâșii din file de piept de pui , 500 g – 24,99 lei
- Carne de pui pentru burger, 500 g – 21,99 lei
- Clătite în stil american , 300 g – 12,99 lei
- Cartofi ondulați pentru prăjit, 750 g – 9,99 lei
- Coaste de porc, preferite cu sos Bourbon, 600 g – 34,99 lei
- Sirop de arțar, 250 ml – 22,99 lei
- Crenvurști Hot Dog, 300 g – 14,99 lei
- Ceapă prăjită crocantă, 150 g – 6,99 lei
- Salată Coleslaw, 350 g – 9,99 lei
- Selecție de pui în panadă, 750 g – 39,99 lei
- Mozzarella în panadă cu sos de praz și chili, 350 g – 17,99 lei
- Sticksuri cu umplutură de arahide, 150 g – 5,99 lei
- Pizza Supreme, 440 g – 14,99 lei
- Pizza Hawaii, 440 g – 14,99 lei
- Unt fin de arahide, 1 kg – 24,99 lei
- Coaste marinate picante/BBQ, 500 g – 27,99 lei
- Carne de curcan gătită lent, 500 g – 29,99 lei
- Pufuleți cu arahide (Jumbo Peanut Flips), 450 g – 13,99 lei
- Mix pentru Frappé, 250 g – 11,99 lei
- Bulete de Mac & Cheese, 210 g – 11,99 lei
- Mac & Cheese, 1 kg – 21,99 lei
- Biscuiți Neo înveliți în ciocolată, 6 x 42 g – 14,99 lei
- Înghețată pe băț cu aromă de ciocolată/căpșuni, 6 x 55 ml – 15,99 lei
Rețetă Pancakes cu banane
Ingrediente
- 200 g făină
- 250 ml lapte
- 1 bucată ou
- 3 lingurițe esență de vanilie
- 250 g brânză mascarpone
- 6 linguri frișcă
- 75 g afine
- 3 bucăți banane
Pentru servit
- 75 gafine
- migdale
- miere
Mod de preparare
- Într-un bol, puneți făina. Adăugați laptele, oul și esența de vanilie și amestecați cu un tel.
- Pregătiți frișca și puneți într-un bol mascarponele, frișca bătută și amestecați bine. Adăugați și afinele și amestecați din nou.
- Începeți să pregătiți pancake-ul. Pe un tocător, desfaceți banana, o tăiați în jumătăți și o adăugați în tigaia pusă deja pe foc, în care ați adăugat puțin ulei. Le lăsați 1-2 minute, apoi adăugați aluatul din lapte și ou, pregătit mai devreme. Lăsați câteva minute până devine auriu, îl întoarceți și îl mai lăsați 1-2 minute. Îl scoateți pe o farfurie.
- Procedați la fel până terminați tot aluatul.
- Serviți cu crema din frișcă, mascarpone și afine. Mai presărați câteva afine, migdale tocate și miere.
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