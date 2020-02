De Ștefan Pană,

Femeia a venit la şcoală cu îmbibaţie alcoolică de 1,18 mg/l în aerul expirat.

În noiembri, când a avut loc incidentul, şeful ISJ Brăial spunea că profesoara în cauză, angajată ca suplinitor de limbă franceză, prezintă tulburări psihice şi că nu ar fi fost prima dată când venea băută la ore.

„Persoana respectivă trebuie înţeleasă şi din punct de vedere personal, pentru că, într-adevăr, are nişte probleme personale mai deosebite, a fost internată şi în spital. Din informaţiile pe care le-am primit neoficial, colega noastră ar mai fi fost la şcoală într-o stare de ‘dezorientare’, dar nu atât de profundă ca acum. Am înţeles că ar avea tulburări psihice. Avizul psihologic nu îl are pentru tot anul, într-o lună de zile trebuie să refacă acest control psihologic. Nu vreau să se înţeleagă că îi dau dreptate, eu mă refer la fenomenul în sine, că şi profesorii au dreptul la o consiliere psihologică, au şi ei nevoie de sprijin, pentru că nu toţi putem să stăm la zid, să fim împuşcaţi cu tunul şi să stăm în picioare”, declara Botea atunci.



