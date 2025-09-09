O profesoară de la penitenciarul Vânjuleț și fiul ei de 7 ani, găsiți morți în casă, la Drobeta-Turnu Severin

Femeia în vârstă de 50 de ani și fiul ei au fost descoperiți spânzurați într-un apartament din oraș.

Descoperirea macabră a fost făcută marți dimineață, după ce sora femeii a dat alarma. Aceasta a încercat să o contacteze pe profesoară timp de câteva zile, fără succes. Îngrijorată, a mers la apartament și a alertat autoritățile, în jurul orei 10.30, când nu a primit niciun răspuns, conform News.

Sora femeii, care locuia la o scară învecinată, a spus că aceasta nu-i răspundea de două-trei zile la telefon, de aceea a decis să meargă la locuința acesteia.

Pompierii au intervenit pentru a forța ușa apartamentului. În interior, anchetatorii au făcut descoperirea tragică a celor două cadavre.

Femeia era cadru didactic la o școală din Orșova și lucra, de asemenea, ca profesoară la Penitenciarul Vânjuleț, conform Observator News.

Potrivit News-Mehedinti, femeia era profesoară de logică și trecea printr-o depresie severă.

Conform sursei citate, femeia fusese căsătorită cu un polițist, de care a divorțat în urmă cu doi ani. Potrivit apropiaților, starea ei emoțională s-a deteriorat în ultima perioadă, mai ales după ce fostul soț a inițiat un proces pentru custodia fiului lor minor.

Polițiștii au deschis o investigație pentru a determina circumstanțele exacte ale deceselor.

Cele două cadavre urmează să fie transportate la Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

