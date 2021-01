Conducerea Universității a demarat o anchetă internă, anunță sursa citată.

Potrivit portatului sibian, profesorul Eugen Bîrsan s-a declarat indignat de formula ”lipsită de respect” a studentei, pe care a decis să o certe în fața tuturor studenților.

”Nu ți se pare că ești penibilă?”, a fost reacția profesorului la adresarea studentei. Acesta i-a mai spus că ”dacă nu te duce capul, mai bine taci”, comparând postura de profesor cu cea de primar de la țară.

Discuția a fost înregistrată.

La scurt timp după mediatizarea acestei situații, zeci de studenți au confirmat, potrivit Ora de Sibiu, faptul că profesorul sibian are acest comportament mai tot timpul față de ei. Pe unii i-a făcut șobolani, nesimțiți, pe alții mojici.

Profesorul Eugen Bîrsan a spus, potrivit site-ului Ora de Sibiu, că de fapt nu a vrut să jignească studenta și că intenția lui a fost de a-i adresa o critică constructivă, pentru a ști pe viitor care este formula corectă. De asemenea, acesta a recunoscut că o formă de exprimare mai delicată ar fi fost mai potrivită.

”Nu m-a deranjat, deci eu avusesem în prealabil o discuție pornită de la faptul că am primit și mail-uri de la studenți în care foloseau acest apelativ. Dacă ei nici în scris nu folosesc corect. De acolo am zis, uite mă, dacă nici măcar în scris nu pot folosi formula corectă. Eu le-am atras atenția, le-am spus că frumos ar fi să se adreseze corect. Sincer vă spun, și eu foloseam acest apelativ în vorbirea orală, dar am înțeles că nu este frumos și m-am corectat, de aceea am vrut să-i învăț și pe ei”, a menționat cadrul didactic.

Acesta susține că ”Nu era prima discuție de acest gen, am mai avut-o și înainte”. Acceptă însă că tonul folosit nu a fost cel mai potrivit.

”Într-adevăr, poate că am fost puțin exigent dar nu a fost cu intenția de a jigni pe cineva, probabil că trebuia să folosesc o formulă mai delicată. Discuția a avut intenție constructivă. Și am văzut în comentarii că oamenii au înțeles greșit comparația mea cu adresarea către primarii de la țară. Nici acolo nu a fost vorba de atitudine de superioritate sau de intenția de a jigni pe cineva, Doamne Ferește. Până la urmă toți ne tragem de la țară, a fost o comparație de limbaj doar, atât”, spune profesorul Eugen Bîrsan.

”Suntem ferm împotriva oricăror atitudini care contravin principiilor și conduite universitare. Vom analiza situația la nivelul universității și vom lua o decizie în consecință”, transmit reprezentanții ULBS.

