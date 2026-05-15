A vrut să ofere subiectele fetelor din altă școală!

Un scandal a zguduit săptămâna aceasta o școală din Óbuda, nordul Budapestei, după ce un profesor de matematică a fost acuzat că a încercat să obțină favoruri intime de la eleve, în schimbul ajutorului la examenul de bacalaureat.

Dascălul a fost concediat imediat, însă nu au fost demarate investigații disciplinare sau acțiuni legale împotriva lui.

Profesorul le-ar fi oferit elevelor dintr-o altă școală baptistă acces la subiectele de matematică pentru bacalaureat, cerând în schimb favoruri sexuale.

Deși conducerea școlii a reacționat rapid, concediindu-l, nu s-au luat măsuri pentru investigarea detaliilor cazului.

Pe 12 mai, numele și fotografia profesorului au fost șterse de pe site-ul liceului baptist Kőrösi Csoma Sándor din Óbuda.

Directorul școlii, Berczelédi Zsolt, a declarat că „instituția noastră condamnă orice influență sau comportament nepotrivit al profesorilor față de elevi, mai ales atunci când este vorba de integritatea examenelor. Am tratat cazul cu toleranță zero, iar angajarea profesorului a fost încheiată imediat”.

Dascăl respectat, aflat în comisia de redactare a testelor

Profesorul implicat era cunoscut ca fiind un pedagog activ și apreciat. Publicase articole în reviste de specialitate și fusese implicat în comisiile de redactare ale subiectelor de bacalaureat.

Conform anunțurilor online, acesta oferea pregătire pentru concursuri și examene, iar elevii săi îl considerau, în general, un profesor bun.

Dascălul a refuzat să comenteze acuzațiile sau decizia de concediere, cerând mai întâi timp pentru a reflecta.

„Este esențial să clarificăm cum a obținut profesorul subiectele și să investigăm acuzațiile elevelor”

Deși scandalul a dus la concedierea imediată, Horváth László, avocat specializat în drept penal, a spus că situația necesită investigații mai profunde.

„Ar fi trebuit să se deschidă cel puțin o anchetă disciplinară, poate chiar să se depună o plângere oficială. Este esențial să clarificăm cum a obținut profesorul subiectele și să investigăm acuzațiile elevilor” a spus acesta.

Avocatul avertizează că lipsa de dovezi concrete în dosarul profesorului ar putea permite angajarea lui într-o altă instituție, mai ales în contextul deficitului de profesori.

Dascălul era coordonator tehnic într-un club sportiv de tineret

Profesorul era implicat și în activitățile unui club sportiv din Budapesta, unde ocupa funcția de coordonator tehnic pentru tineret.

După izbucnirea scandalului, clubul a anunțat că acesta nu va mai continua colaborarea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE