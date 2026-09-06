Medicamentul, cunoscut sub numele de camizestrant și comercializat sub brandul Etcamah, a primit aprobare accelerată pentru a fi administrat în combinație cu alte terapii împotriva cancerului, adresându-se pacienților cu o formă genetică de cancer mamar metastatic. „Medicamentul oferă femeilor cu cancer mamar o opțiune suplimentară de tratament”, a declarat FDA, citat de Bloomberg.

Etcamah funcționează ca terapie hormonală, blocând efectele estrogenului asupra celulelor canceroase și, astfel, încetinind creșterea acestora. Studiile AstraZeneca au demonstrat că tratamentul poate întârzia progresia bolii cu peste șase luni. Cu toate acestea, pacienții trebuie să efectueze un test autorizat de FDA pentru a confirma prezența unei mutații genetice specifice înainte de a începe tratamentul.

Compania estimează că vânzările anuale ale Etcamah ar putea depăși 5 miliarde de dolari, însă analiștii consultați de Bloomberg prevăd venituri de aproximativ 2,3 miliarde de dolari până în 2032. Acest medicament se alătură portofoliului extins de tratamente oncologice lansate de AstraZeneca sub conducerea CEO-ului Pascal Soriot, compania căutând să-și consolideze poziția pe piața medicamentelor pentru cancer și să intre pe segmentul în creștere al tratamentelor pentru pierderea în greutate.

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