Studiul semnalează că profiturile combinate ale companiilor petroliere din Uniunea Europeană s-au ridicat la 2,5 miliarde de euro în luna martie pe fondul exploziei prețurilor la combustibili.

Această cifră reiese din diferența dintre prețul țițeiului și prețul combustibilului la pompă între ianuarie și februarie 2026, pe de o parte, și primele trei săptămâni din martie, pe de altă parte.

„Analiza arată că majorarea prețurilor la pompă este semnificativ mai mare decât creșterea prețurilor subiacente ale țițeiului”, notează Greenpeace.

Țările în care marjele de profit au crescut cel mai mult

Potrivit studiului, creșterea marjelor de profit este semnificativ mai mare pentru motorină decât pentru benzină. „Comparativ cu lunile dinainte de război, companiile petroliere au realizat un profit suplimentar zilnic de 75,3 milioane de euro din vânzarea de motorină pentru autoturisme și camioane. Vânzările de benzină au contribuit cu 6,1 milioane de euro pe zi”, se arată în studiul comandat de Greenpeace.

Printre țările în care marjele de profit au crescut cel mai mult se află Țările de Jos, Suedia, Danemarca, Austria și Germania.

Războiul din Orientul Mijlociu, izbucnit în urma lansării operațiunii americano-israeliene „Epic Fury” împotriva regimului din Iran, a provocat o explozie a prețurilor petrolului, în condițiile în care o mare parte din exporturile de țiței din țările din Golf au fost blocate din cauza paralizării Strâmtorii Ormuz și a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Greenpeace cere guvernelor să taxeze profiturile neașteptate

Greenpeace solicită o taxă pe aceste profituri neașteptate pentru a reduce facturile la energie și a investi în energii regenerabile.

„Guvernele trebuie să introducă urgent taxe mai mari pe toate profiturile din combustibilii fosili și să folosească acești bani pentru a reduce facturile la energie pentru populație, pentru a implementa energie regenerabilă ieftină, sigură și produsă local și pentru a sprijini comunitățile afectate de agravarea crizei climatice”, recomandă ONG-ul.

Pe lângă impozitarea profiturilor neașteptate ale companiilor petroliere pentru a finanța tranziția energetică, Greenpeace cere „impozitarea marilor poluatori și a celor extrem de bogați” pentru a elimina treptat combustibilii fosili și a acoperi pierderile și daunele provocate climei.