Minele Maham amenință navele din Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz are aproximativ 50 de kilometri lățime și o adâncime medie de 50 de metri. Prin această zonă trece aproximativ 20% din transportul mondial de petrol, ceea ce o transformă într-un punct strategic major pentru economia globală.

Experții avertizează că minele navale ar putea transforma rapid această rută într-una extrem de periculoasă pentru navele comerciale.

Arsenal de mii de mine navale

Potrivit centrului de analiză Soufan, Iranul ar avea în arsenal între 2.000 și 6.000 de mine navale.

Analizele realizate de Centrul Robert Strauss pentru Securitate și Drept Internațional de la Universitatea din Austin, Texas, arată că Iranul deține mai multe tipuri de mine: derivante, ancorate sau plasate pe fundul mării.

Acestea ar proveni din tehnologii sovietice, occidentale sau dezvoltate local, dar și din sisteme mai moderne obținute din Rusia, China și Coreea de Nord.

Ce sunt minele Maham

Minele navale iraniene sunt clasificate sub denumirea Maham, numerotate de la 1 la 6, în funcție de modul de utilizare.

Maham 1

Aceste mine pot fi plasate la adâncimi între 1 și 3 metri. Sunt ancorate cu lanț sau fixate pe fundul mării și seamănă cu dispozitive circulare utilizate încă din anii ’80. Sunt dotate cu cinci senzori de contact care pot declanșa o explozie de până la 120 de kilograme de explozibil.

Maham 2 și Maham 3

Aceste versiuni sunt mult mai puternice și pot transporta până la 350 de kilograme de explozibil. Ele sunt amplasate pe fundul mării, la adâncimi între 10 și 50 de metri, și pot detecta prezența unei nave la aproximativ trei metri distanță, înainte de a declanșa detonarea.

Maham 5 și Maham 6

Potrivit unor informații citate de The Wall Street Journal, aceste mine sunt concepute pentru protejarea coastelor și insulelor și pot fi activate la adâncimi între 5 și 15 metri.

Detaliile tehnice despre ele sunt însă limitate.

Institutul Naval al SUA: „Una dintre cele mai distrugătoare arme”

Minele navale pot fi activate de la distanță și pot rămâne operaționale între 3 și 270 de zile. După această perioadă, ele pot fi recuperate sau pot rămâne pe fundul mării.

Potrivit unui raport al Institutului Naval al SUA, minele navale reprezintă „una dintre cele mai distrugătoare arme” cu care s-a confruntat marina americană. De la Al Doilea Război Mondial încoace, aceste arme au avariat mai multe nave decât orice alt tip de atac.

Specialistul în securitate maritimă Jahangir E. Arasli, de la Institutul pentru Dezvoltare și Diplomație din Baku, Azerbaidjan, a declarat pentru The Wall Street Journal că minele reprezintă „un instrument eficient de război asimetric”, capabil să compenseze slăbiciunile militare convenționale.

Reamintim că, sâmbătă, 28 februarie, SUA şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

