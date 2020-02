De Cristian Otopeanu,

Ultima zi de iarnă vine cu o vreme mai caldă decât ar fi normal.

Totuși, la noapte, în zonele montane şi submontane, va ninge şi se va depune strat mai consistent de zăpadă. Vântul va sufla cu putere în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, iar la începutul nopţii şi în Munţii Banatului vor fi rafale de 80-100 km/h şi temporar meteorologii vorbesc despre viscol, potrivit Mediafax.

Va ploua în Dobrogea şi local în Muntenia, se vor semnala precipitaţii mixte pe arii restrânse în Transilvania şi Moldova, iar în primele ore, izolat, şi în restul ţării. Vântul va sufla cu putere prin sud-vest şi est. În aceste condiţii, temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 şi 6 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Ziua de duminică, 1 martie, vine cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal, astfel că termometrele vor indica între 7 şi 15 grade.

Seara şi noaptea însă începe să plouă mai serios prin Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei şi al Olteniei. În zona montană, inlcusiv în depresiuni, vor fi precipitaţii mixte şi izolat polei, conform sursei citate.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 15 grade, iar cele minime între -3 şi 7 grade, mai scăzute în depresiuni. Vor fi condiţii de ceaţă.