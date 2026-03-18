Cuprins:
Iată programul detaliat, împărțit pe zonele afectate:
1. Lucrări pe secțiunea Lugoj – Recaș
- 16 aprilie 2026
- IR 72 (București Nord – Budapesta): Circulă normal pe ruta Timișoara Nord – Budapesta. Pe segmentul București Nord (05:29) – Caransebeș (13:56) circulă ca IR 12071. Între Caransebeș și Timișoara Nord se asigură transfer auto.
- IR 73 (Budapesta – București Nord): Circulă normal pe ruta Budapesta – Timișoara Nord. Pe segmentul Caransebeș (14:25) – București Nord (23:50) circulă ca IR 12070. Între Timișoara Nord și Caransebeș se asigură transfer auto.
- 16 – 28 aprilie 2026
- IR 16099 (București Nord – Arad): Circulă doar până la Caransebeș (anulat pe distanța Caransebeș – Arad). Transfer auto între Caransebeș și Arad.
- 17 – 29 aprilie 2026
- IR 16098 (Arad – București Nord): Circulă doar de la Caransebeș la București Nord (anulat pe distanța Arad – Caransebeș). Transfer auto între Arad și Caransebeș.
2. Lucrări pe secțiunea Băile Calacea – Orțișoara
- 19 – 24 aprilie 2026
- IR 1763 (Iași – Timișoara Nord): Anulat între Arad și Timișoara Nord. Se asigură transfer auto pe acest segment.
- IR 16021 (București Nord – Timișoara Nord): Anulat între Arad și Timișoara Nord.
- 20 – 23 aprilie 2026
- IR 1533: Anulat între Timișoara Nord și Arad. Se asigură transfer auto.
- 20 – 25 aprilie 2026
- IR 72 (București Nord – Budapesta): Circulă ca IR 12072 pe ruta București Nord – Caransebeș (sosire 13:56) și normal pe ruta Arad – Budapesta. Transfer auto între Caransebeș și Arad.
- IR 73 (Budapesta – București Nord): Circulă normal pe ruta Budapesta – Arad și ca IR 12073 pe ruta Caransebeș (14:25) – Craiova – București Nord (23:50). Transfer auto între Arad și Caransebeș.
- IR 1765 (Timișoara Nord – Iași): Anulat între Timișoara Nord și Arad. Se asigură transfer auto pe acest segment.
- IR 1531, IR 1530, IR 1537, IR 1538: Anulate pe rutele Timișoara Nord – Arad și retur. Se asigură transfer auto pentru toate.
- IR 16023 (București Nord – Timișoara Nord): Anulat între Timișoara Nord și Arad. Se asigură transfer auto.
- 21 – 24 aprilie 2026
- IR 1532: Anulat între Arad și Timișoara Nord. Se asigură transfer auto.
Lucrările pe șantierul Lot 2 Lugoj – Timișoara Est vizează modernizarea și dublarea liniei (de la 54,13 km la 108 km) și sunt executate de compania spaniolă FCC Construccion S.A., printr-un contract de 385 milioane de euro.
Conform monitorizării CFR SA din februarie 2026, stadiul fizic al lucrărilor ajunsese la 62,29%.
3. Lucrări pe secțiunea Brașov – Bartolomeu
- 21 aprilie 2026
- IR 1621: Va avea un parcurs modificat: circulă ca IR 12501 (Brașov 07:38 – Bartolomeu 07:46) și apoi ca IR 12621 (Bartolomeu 12:40 – Făgăraș – Sibiu 15:25).
- 21 – 22 aprilie 2026
- IR 76 (Budapesta – Brașov): Anulat pe segmentul Sibiu – Brașov.
- IR 472 (București Nord – Budapesta): Rută deviată (ca IR 12472) prin Sighișoara – Alba Iulia – Simeria – Arad.
- IR 473 (Budapesta – București Nord): Rută deviată (ca IR 12473) prin Simeria – Alba Iulia – Sighișoara – Brașov.
- 22 – 23 aprilie 2026
- IR 77 (Brașov – Budapesta): Anulat pe segmentul Brașov – Sibiu.
- 21 – 24 aprilie 2026
- IR 1621: Circulă normal până la Brașov, apoi ca IR 12621 din Bartolomeu spre Sibiu. Transfer auto între Brașov și Bartolomeu.
- 21 – 23 aprilie 2026
- IR 1622: Circulă normal de la Sibiu la Bartolomeu, apoi ca IR 12622 din Brașov spre București Nord. Transfer auto între Bartolomeu și Brașov.
De asemenea, vor exista modificări și pentru anumite trenuri Regio, care vor fi anunțate direct în stațiile de cale ferată locale.
