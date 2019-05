Reporterii Libertatea Ștefan Pană și Dumitru Angelescu (foto) se află în Sibiu, de unde vor transmite toate informațiile pentru cititorii Libertatea.

Programul summitului de la Sibiu

Liderii europeni se reunesc începând cu ora 10:00, la Sibiu, la Summitul Partidului Popular European, la Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA Sibiu, urmând ca ulterior preşedintele Klaus Iohannis să aibă declaraţii de presă comune cu preşedintele PPE, Joseph Daul, liderul Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, precum şi cu preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, scrie Mediafax.

La ora 11:45, şefii statelor şi guvernelor UE, printre care cancelarul Germaniei, Angela Merkel, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, precum şi premierul Ungariei, Viktor Orban, vor sosi la Primăria Sibiu, unde se desfăşoară Summitul informal al şefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană.

Întâmpinarea șefilor delegațiilor are loc la ora 12:00, în Piața Mare, iar la ora 12:30 va avea loc reuniunea Consiliului European cu preşedintele Parlamentului European, în Sala Atrium de la Primăria Sibiu.

Liderii europeni vor face o fotografie de familie la ora 13:15 în Piaţa Mare, iar de la 13:30 vor participa la un dejun de lucru la Muzeul Brukenthal din Sibiu, urmând ca la 15.30 să înceapă a doua sesiune de lucru a summitului informal al Consiliului European.

La ora 15:30 începe a doua sesiune de lucru.

La ora 18:00 are loc conferința de presă comună a președintelui Klaus Iohannis cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker

Iohannis: „Europa vine în România. Este dovada că românii contează”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-un interviu acordat TVR, că joi, 9 mai, se scrie istoria la Sibiu, prin Summitul informal al şefilor de stat şi de guvern din Uniunea Europeană.

„Eu cred că summitul de mâine (joi, 9 mai – n.r.) înseamnă pentru mine ce înseamnă şi pentru toţi românii. Europa vine în România, şi România este în Europa. România contează, românii contează”, a spus el.

„Vom discuta despre viitorul UE. Vă daţi seama, Europa vine în România, viitorul UE se clarifică de aici, de la noi, din România, de la Sibiu. Noi, românii, suntem de 12 ani în UE şi faptul că se întâmplă acest summit în România arată că am parcurs un drum lung şi un drum bun. Nu ne-a fost uşor, nu ne-a dat nimeni nimic pe gratis, am muncit, am parcurs acest drum convinşi că locul României este în Europa, şi mâine, dovedim că locul Europei este în România”, a spus preşedintele.

5 teme pe care liderii UE vor insista la Sibiu:

1. Mai multă apărare

„Vom apăra Europa – de la est, la vest, de la nord, la sud”. Ideea aceasta s-ar putea regăsi în textul declaraţiei de la Sibiu, potrivit jurnaliştilor de la Politico, care au văzut un draft al documentului. Indiferent de cum va fi frazată problema, ceea ce liderii UE îşi doresc e să transmită cetăţenilor sentimentul că Uniunea îi poate apăra. Indiferent că este vorba despre terorism, migraţie sau conflicte armate, politicienii din Europa vor să combată euroscepticismul inversând argumentele populiştilor: nu graniţele naţionale şi zidurile ne vor proteja, ci o colaborare strânsă, între toate statele membre.

2. Mai multă bunăstare

Euroscepticismul ameninţă Uniunea Europeană din interior, iar o cale de a-l combate este de a arăta că proiectul european funcţionează. Un mod de a face asta este de a asigura cetăţenilor UE un standard de viaţă cât mai înalt. Totul depinde de măsurile luate de fiecare Guvern în parte, însă Uniunea Europeană vrea să creeze cadrul ideal. Înseamnă, printre altele, o cât mai mare integrare financiară şi economică. Piaţa unică există, însă ea trebuie să acopere cât mai multe domenii. La Sibiu, Uniunea Europeană vrea să dea un semnal în această direcţie, mai ales că summitul precede euroalegerile.

3. Cum vor fi pedepsite derapajele în UE

Polonia şi Ungaria sunt de mult consideraţi „băieţii răi” ai Uniunii Europene. Asta din cauza alunecării pe panta populismului, naţionalismului virulent şi încălcării statului de drept. Recent, şi România a fost admonestată de liderii UE pentru astfel de comportamente. S-a vorbit despre sancţiuni financiare şi de restrângerea dreptului de vot în cadrul Consiliului. Pedepsele riscă însă să aibă efectul contrar: să accelereze derapajale, să închidă Guvernele şi mai mult în ele. Consiliul European va adopta o declaraţie prin care aceste state nu vor fi nominalizate, însă derapajele de care se fac vinovate vor fi subliniate.

4. Ce vom face cu refugiaţii

Migraţia este unul dintre cele mai sensibile subiecte. Sunt ţări care au avut de a face cu refugiaţii mai mult decât altele. Italia şi Germania, de exemplu. Pentru ele, discuţia despre „solidaritate” este dureroasă – simt că restul statelor nu au făcut suficient. În Italia, acesta a devenit subiect de campanie internă şi a ridicat partide extremiste la putere. Fiind un subiect care divide, liderii UE vor evita să ia atitudine în acest moment. Doresc ca la Sibiu să se vorbească pe o singură voce. Ultimul lucru pe care l-ar dori este un şef de stat care să iasă cu un mesaj critic după reuniune.

5. UE, un lider global

Uniunea Europeană a fost în primul rând o uniune economică. Lumea arată complet diferit de 1992, când a fost semnat tratatul de la Maastricht, sau chiar 2007, când a fost semnat tratatul de la Lisabona. Aceste acte au definit Uniunea Europeană modernă, însă ambiţiile UE au fost modeste în privinţa unui rol mondial. Statele Unite au făcut, sub Donald Trump, un pas înapoi de pe scena internaţională. Uniunea Europeană vrea să îşi ia un angajament de a umple acest spaţiu. Vrea să fie considerată o putere globală nu doar economic, ci şi diplomatic.

