Bugetul rămas disponibil pentru acest program se ridică la 10,7 milioane de lei. Cei interesaţi îşi pot depune dosarele până pe 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor alocate. Prin intermediul acestui program, românii pot achiziţiona autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (ardere internă, inclusiv GPL/GNC) sau hibride, înlocuindu-le pe cele vechi şi poluante.

,,Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat astăzi, 14 august 2026, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 3.661 de ecotichete, în valoare totală de 48.097.000 de lei, în cadrul Programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice”, se arată în comunicatul AFM.

Florin Bănică, preşedintele AFM, a subliniat că programul susţine eforturile de reducere a poluării prin înlocuirea autovehiculelor vechi.

,,Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului auto naţional şi, în acelaşi timp, un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului şi încurajarea unei mobilităţi mai curate”, a declarat acesta.

Cei care beneficiază de program au 60 de zile să radieze maşinile vechi şi să încarce documentele necesare în aplicaţia informatică a AFM. Lista completă a dosarelor aprobate este disponibilă pe site-ul oficial al instituţiei, la secţiunea dedicată Programului Rabla Auto pentru persoane fizice.

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