Vestea că Alina Pușcău suferă de cancer la sân l-a afectat puternic pe Dan Alexa, dar și pe ceilalți prieteni ai vedetei, care îi sunt alături în această perioadă.

Antrenorul a povestit că modelul i-a vorbit despre boală și despre temerile sale, iar de atunci îi este foarte greu să nu se gândească la ce este mai rău.

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„Cu două zile înainte să dea acel mesaj, ne-a scris nouă pe grup și apoi am sunat-o, am vorbit cu ea, mi-a spus că s-a agravat, să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu. Era căzută, lucrul vital pentru ea în momentul ăsta este să fie pozitivă. Pare un om foarte naiv, dar puternic. E foarte pozitivă în tot ceea ce face și asta o ajută în momentul ăsta. Îmi doresc foarte mult să reușească, i se face un tratament revoluționar, o nouă testare. Nici nu vreau să mă gândesc că i se poate întâmpla ceva.”, a declarat Dan Alexa, la „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Wowbiz.

Dan Alexa a recunoscut că Alina Pușcău a aflat întâmplător că suferă de cancer, însă și-a găsit spirjinul în energia pozitivă a oamenilor.

„Acum un an de zile cred că a aflat că are tumori la sâni. A descoperit întâmplător, cu o prietenă de a ei. O usturau sânii, era ceva palpabil, 4 tumori a descoperit acolo. Alina este un om optimist. Ea merge foarte mult pe energia oamenilor, are o filosofie de viață, crede cu tărie că o ajută la starea ei de spirit.”, a mai povestit Dan Alexa, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

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