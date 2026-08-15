Autoritățile și constructorii și-au propus ca tronsonul de sub Podul Constanța să fie finalizat complet în următoarele trei săptămâni, astfel încât mașinile să poată reveni la o circulație fluidă, pe două benzi pe sens, odată cu începerea noului an școlar în luna septembrie.

În prezent, din cauza lucrărilor, traficul rutier în această zonă extrem de tranzitată este gâtuit la doar o bandă pe sens.

Cum avansează lucrările pe Lotul 4 din nordul Capitalei

„Montăm șina de tramvai sub Podul Constanța! Este un tronson pe care ne-am propus să-l terminăm complet în următoarele trei săptămâni. Astfel încât, odată cu începerea școlii, mașinile să poată circula pe două benzi pe sens și traficul să fie mai fluid.”, a transmis primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Porțiunea de sub Podul Constanța face parte din Lotul 4 al proiectului de reabilitare a liniilor de tramvai din București.

Acest lot are o lungime totală de 6,7 kilometri de cale dublă și include artere importante precum Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei, dar și străzile Sfântul Constantin, Ionel Perlea, Grigore Cobălcescu și Piatra Morii.

Contractul pentru Lotul 4 are o valoare de 292 de milioane de lei și este executat de asocierea Tancrad – Construcții Erbașu.

Deși pe majoritatea traseului se lucrează încă la înlocuirea rețelelor subterane și la colectoare, punctul de la Podul Constanța beneficiază de mobilizare prioritară, lucrându-se inclusiv pe timpul nopții și în weekenduri.

Finalizarea și redeschiderea traficului pe acest lot sunt esențiale și pentru punerea în funcțiune a Lotului 11 (Bulevardul Expoziției), unde lucrările de modernizare au fost deja finalizate de către compania PORR România.

A început montarea șinelor și pe cel mai mare șantier de tramvai din oraș

Șantierele de modernizare avansează în paralel și în alte zone din București. Lucrări similare de montare a șinei de tramvai au demarat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, urmând ca echipele de muncitori să treacă ulterior pe Bulevardul Basarabia.

Aceste bulevarde sunt incluse în Lotul 1, considerat cel mai extins contract atribuit de Primăria Municipiului București pentru reabilitarea rețelei de tramvai.

Cu o lungime de 18 kilometri, Lotul 1 cuprinde Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia, Calea Călărașilor, Bulevardul Corneliu Coposu și Bucla Titan.

Contractul este derulat de PORR România și are o valoare totală de 745 de milioane de lei (peste 140 de milioane de euro).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari! A făcut show în sala de judecată
GSP.RO
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari! A făcut show în sala de judecată
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să provoace dezastre. „Invazia începută în 1859 continuă și astăzi”
Adevarul.ro
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să provoace dezastre. „Invazia începută în 1859 continuă și astăzi”
Marius Șumudică, prezentat oficial la CFR Cluj. Cum arată staff-ul tehnic al noului antrenor al ardelenilor. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Șumudică, prezentat oficial la CFR Cluj. Cum arată staff-ul tehnic al noului antrenor al ardelenilor. Update Exclusiv
Cardul de sănătate va fi înlocuit treptat cu CEI de la 1 septembrie
Financiarul.ro
Cardul de sănătate va fi înlocuit treptat cu CEI de la 1 septembrie
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
"Hawaii-ul Europei": Locul spectaculos unde vacanţele sunt ieftine, iar berea costă doar 8 lei
ObservatorNews.ro
"Hawaii-ul Europei": Locul spectaculos unde vacanţele sunt ieftine, iar berea costă doar 8 lei
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Un umil Balon de Aur » S-a întors la club, după un Mondial de excepție, cu un zbor low cost!
GSP.ro
Un umil Balon de Aur » S-a întors la club, după un Mondial de excepție, cu un zbor low cost!
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
GSP.ro
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
Parteneri
Dormi 8 ore și tot te trezești obosit? Explicația specialiștilor
Mediafax.ro
Dormi 8 ore și tot te trezești obosit? Explicația specialiștilor
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Mișcare seismică de 7,7 în Indonezia! Sunt cel puțin 38 de răniți
KanalD.ro
Mișcare seismică de 7,7 în Indonezia! Sunt cel puțin 38 de răniți

Politic

Parteneri
Un ales AUR din Iași vrea să-și facă averea publică, după ce „Ziarul de Iași” a scris că suveraniștii fug de transparență. Acuză CJ Iași că refuză să i-o afișeze
ZiaruldeIasi.ro
Un ales AUR din Iași vrea să-și facă averea publică, după ce „Ziarul de Iași” a scris că suveraniștii fug de transparență. Acuză CJ Iași că refuză să i-o afișeze
Anunț de ultimă oră despre transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Actele s-au semnat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Actele s-au semnat!”. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online