Autoritățile și constructorii și-au propus ca tronsonul de sub Podul Constanța să fie finalizat complet în următoarele trei săptămâni, astfel încât mașinile să poată reveni la o circulație fluidă, pe două benzi pe sens, odată cu începerea noului an școlar în luna septembrie.

În prezent, din cauza lucrărilor, traficul rutier în această zonă extrem de tranzitată este gâtuit la doar o bandă pe sens.

Cum avansează lucrările pe Lotul 4 din nordul Capitalei

„Montăm șina de tramvai sub Podul Constanța! Este un tronson pe care ne-am propus să-l terminăm complet în următoarele trei săptămâni. Astfel încât, odată cu începerea școlii, mașinile să poată circula pe două benzi pe sens și traficul să fie mai fluid.”, a transmis primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Porțiunea de sub Podul Constanța face parte din Lotul 4 al proiectului de reabilitare a liniilor de tramvai din București.

Acest lot are o lungime totală de 6,7 kilometri de cale dublă și include artere importante precum Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei, dar și străzile Sfântul Constantin, Ionel Perlea, Grigore Cobălcescu și Piatra Morii.

Contractul pentru Lotul 4 are o valoare de 292 de milioane de lei și este executat de asocierea Tancrad – Construcții Erbașu.

Deși pe majoritatea traseului se lucrează încă la înlocuirea rețelelor subterane și la colectoare, punctul de la Podul Constanța beneficiază de mobilizare prioritară, lucrându-se inclusiv pe timpul nopții și în weekenduri.

Finalizarea și redeschiderea traficului pe acest lot sunt esențiale și pentru punerea în funcțiune a Lotului 11 (Bulevardul Expoziției), unde lucrările de modernizare au fost deja finalizate de către compania PORR România.

A început montarea șinelor și pe cel mai mare șantier de tramvai din oraș

Șantierele de modernizare avansează în paralel și în alte zone din București. Lucrări similare de montare a șinei de tramvai au demarat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, urmând ca echipele de muncitori să treacă ulterior pe Bulevardul Basarabia.

Aceste bulevarde sunt incluse în Lotul 1, considerat cel mai extins contract atribuit de Primăria Municipiului București pentru reabilitarea rețelei de tramvai.

Cu o lungime de 18 kilometri, Lotul 1 cuprinde Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia, Calea Călărașilor, Bulevardul Corneliu Coposu și Bucla Titan.

Contractul este derulat de PORR România și are o valoare totală de 745 de milioane de lei (peste 140 de milioane de euro).

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