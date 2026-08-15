Firme din România și Italia își dispută contractul SAFE pentru tronsonul de autostradă Iași – frontieră, sector care cuprinde și primii kilometri de drum rapid în Republica Moldova. Diferența între competitori a fost minimă, iar execuția contractului a fost suspendată de instanță, o astfel de decizie fiind o premieră.

Libertatea a analizat actele de la dosar: competitorii se acuză reciproc de posibile practici anticoncurențiale, probleme privind experiența și chiar modificarea unor elemente ale ofertelor în timpul evaluării.

Tronson din autostrada A8 Târgu Mureș – Ungheni. Sursa foto: captură video CNIR

Italienii au câștigat la o diferență de 0,06 puncte

Contractul pentru Iași – Vamă (15,5 km) a fost semnat cu asocierea de firme Itinera – Saipem – ICM, toate din Italia. Cu o ofertă de 3,57 miliarde de lei, italienii și-au adjudecat lucrarea la o diferență de doar 5,4 milioane de lei față de prețul licitat de Construcții Erbașu. Astfel, Itinera a avut 100 de puncte, Erbașu 99,94 puncte, iar Concelex 98,71 puncte.

Ultimele două companii enumerate au contestat rezultatul licitației, dar sesizările au fost respinse. Decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a fost atacată ulterior la Curtea de Apel București, iar instanța a suspendat execuția contractului semnat între timp cu Itinera. În mod normal, la finalul lunii august urma să înceapă etapa de proiectare.

Raportul de atribuire a fost contestat inclusiv de câștigătorul licitației, Itinera declarând că sesizarea are un caracter „preventiv”: nu contestă propriul rezultat favorabil decât pentru situația în care ar fi admise criticile Concelex sau Erbașu și ar fi redeschisă evaluarea. Lupta în instanță va continua la finalul lunii septembrie, conform termenului acordat de CAB.

Contestatarii invocă sancțiuni antitrust împotriva italienilor

În contestația depusă, Erbașu invocă, printre altele, faptul că Itinera a fost vizată în Italia de o procedură antitrust privind o presupusă „înțelegere anticoncurențială secretă”. „Fapta a vizat procedura organizată de Milano Serravalle și a constat în împărțirea loturilor și eliminarea concurenței reale între operatori. Pentru această conduită, Itinera a fost sancționată cu amendă de 1.186.551 euro”, se arată în contestația Erbașu.

Constructorul român a luat în vizor și firma Saipem. Erbașu a susținut că Saipem a fost condamnată definitiv în Algeria în cazul unui contract de lucrări și indică aproximativ 192 milioane euro amenzi și despăgubiri, cu hotărârea menținută în apel și apoi cu respingerea căilor de atac de Curtea Supremă. În schimb, Saipem a invocat un proces desfășurat în Italia care a vizat inclusiv atribuirea proiectului algerian și în care compania a fost achitată definitiv în 2020.

Astfel de situații, spune Erbașu, pot crea „circumstanțe susceptibile să atragă incidența motivelor de excludere” de la licitație, în măsura în care italienii au omis să le declare.

O altă acuzație Erbașu: în perioada de clarificări a licitației, constructorul susține că Itinera nu și-a lămurit doar oferta, ci ar fi modificat după termen documente esențiale, inclusiv calendarul lucrărilor.

Prețul licitat de Itinera este de asemenea pus la îndoială de către Erbașu. Compania nu contestă valoarea, ea însăși având o ofertă similară (diferența de preț a fost de doar 5,4 milioane de lei între cei doi ofertanți), ci reclamă că nu au fost verificate în profunzime elemente precum: costurile efective, accesul la materiale și forța de muncă, logistica și transportul, corelarea tehnic-financiară și capacitatea unei companii stabilite în alt stat de a accesa resursele locale în România.

Contestatoarea ajunge să avertizeze asupra riscurilor de întârzieri, blocaje sau modificări ulterioare ale contractului dacă prețul nu este sustenabil.

Sursa foto: CNIR

Concelex contestă experiența câștigătorului

Celălalt contestatar, Concelex, a atacat inclusiv experiența de proiectare invocată de Itinera printr-un subcontractant de pe Sibiu–Pitești, respectiv a firmei Tecnic Consulting, patronată de Dan Stratan, om de afaceri cu origini ieșene. Constructorul susține că documentele prezentate nu ar demonstra suficient că Tecnic a avut o calitate de subcontractant recunoscută de beneficiarul CNAIR și că simpla existență a contractelor de subcontractare și a facturilor nu ar fi suficientă.

Tot Concelex atacă direct experiența privind tunelurile. Cerința presupunea experiență la un tunel cu galerie de minimum 500 metri executată prin excavație subterană. Concelex argumentează că nu este suficient să arăți că un contract a inclus un tunel, ci trebuie demonstrată metoda efectivă de execuție și lungimea galeriei realizate prin metoda relevantă.

„Este esențial de subliniat că nu orice tunel califică, ci exclusiv acelea realizate prin metode de excavare în subteran, fiind excluse lucrările realizate prin săpătură deschisă, care nu implică realizarea efectivă a unei galerii subterane”, se arată în contestație.

Viaduct A8. Sursa foto: captură video CNIR

Itinera acuză „coordonare anticoncurențială” între contestatari

La rândul ei, Itinera a depus o contestație „preventivă”, iar una dintre cele mai grave acuzații vizează o posibilă „coordonare anticoncurențială” între contestatarii săi.

În primul rând, Itinera invocă că Erbașu și Concelex au același „reprezentant convențional”, respectiv aceeași persoană ar reprezenta Erbașu la licitația pentru Iași – Vamă și Concelex la procedura pentru un alt tronson din A8 (Lețcani – Iași). În contestația italienilor se precizează că folosirea informațiilor obținute pentru un client în beneficiul altuia ar putea indica o coordonare între concurenți și o posibilă denaturare a competiției.

„Operatorii în cauză formulează critici convergente împotriva subscrisei. Nu există o opoziție reală între aceștia pe aspecte cu potențial determinant. Iar conduita procesuală, privită în ansamblu, nu se circumscrie tiparului unei competiții efective și independente”, a apreciat Itinera.

Suplimentar, italienii vorbesc despre o serie de asemănări între ofertele celor doi contestatari în ceea ce privește: calendarul de lucrări („Graficul Gantt nu ar putea fi similar și nicidecum identic între doi ofertanți care acționează independent”), erori comune asupra acelorași aspecte tehnice („reproduse în mod similar”) și formularea unor explicații „substanțial similare” în perioada licitației.

„Aceste elemente, analizate în mod cumulativ, depășesc sfera unei simple coincidențe și sunt (…) apte să ridice suspiciuni rezonabile cu privire la existența unor acorduri care vizează denaturarea concurenței”, a concluzionat Itinera.

Pe lângă practicile anticoncurențiale, italienii acuză o serie de neconformități la ofertele contestatarilor care ar fi de natură să atragă excluderea de la licitație.

„Deși se află în competiție directă, nu formulează critici reciproce unor aspecte cu potențial determinant, inclusiv în situații în care, în practica altor proceduri, asemenea elemente au condus la măsuri de excludere”, a mai susținut Itinera.

Toate cele trei contestații au fost respinse inițial de CNSC, ceea ce a permis CNIR să semneze contractul cu asocierea condusă de Itinera. Firmele au continuat însă disputa la CAB. Instanța a admis plângerile formulate de Erbașu și Concelex și a modificat decizia CNSC (motivarea nu este încă publică), iar executarea contractului a fost suspendată până la soluționarea cauzei. Următorul termen a fost stabilit pentru 30 septembrie. Totodată, CAB a admis plângerea Itinera și a stabilit că sesizarea „preventivă” a companiei nu putea fi respinsă de CNSC pentru lipsă de interes.

Decizia instanței reprezintă o premieră: oficiali ai CNAIR și CNIR au confirmat că nu s-au mai confruntat până acum cu suspendarea de către instanță a executării unui contract deja semnat pentru construirea unei autostrăzi.

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