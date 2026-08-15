Turcia a devenit în ultimele două zile o țintă a criticilor formulate de Ministerul rus de Externe prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt Maria Zaharova.

Vineri, Zaharova a refuzat un armistițiu între Rusia și Ucraina în Marea Neagră și a ținut să precizeze că a răspuns astfel Turciei.

Apoi, sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a solicitat clarificări din partea Turciei și Statelor Unite cu privire la o livrare de armanent către Ucraina, conform TASS.

Zaharova a pretins că SUA și Turcia „subminează încrederea reciprocă” în timp ce ajută Ucraina să reziste în fața agresiunii militare ruse și a amenințat că noua livrare de armament va „înrăutăți grav relațiile” cu Rusia.

Conform presei ucrainene, Kievul a cumpărat de la Ankara 70 de rachete balistice M39 ATACMS, 12 sisteme de lansare multiplă de rachete M270, care utilizează rachete GMLRS și ATACMS, și zeci de mii de muniții cu fragmentație.

Turcia a cerut aprobarea SUA pentru acest transfer de armament, iar Departamentul de Stat a informat Congresul că este pregătit să autorizeze livrarea, deoarece este în concordanță cu obiectivele de asistență în domeniul securității ale SUA.

În afară de livrarea acestor arme Ucrainei, Turcia a redus achizițiile de petrol rusesc prin Marea Neagră în iulie și și-a manifestat interesul de a renunța la sistemul rusesc de apărare aeriană S-400 în schimbul includerii în programul american F-35. Kremlinul a evocat atunci o „problemă extrem de sensibilă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE