Cercetările preliminare efectuate de polițiștii rutieri arată că o femeie de 86 de ani, aflată la ghidonul triciclului electric, oprise temporar pe marginea drumului.

În momentul în care a încercat să repornească și să reintre pe banda de mers, aceasta nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism care circula pe aceeași direcție, îndreptându-se spre strada 1 Decembrie.

La volanul mașinii se afla un tânăr de 19 ani, localnic din Cisnădie, care nu a mai putut evita impactul.

Spre locul evenimentului au fost trimise de urgență două echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, dintre care unul cu medic specialist. Cadrele medicale au acordat primul ajutor la fața locului ambelor femei care se deplasau pe vehiculul electric.

În urma impactului, conducătoarea triciclului, în vârstă de 86 de ani, a suferit răni grave, printre care un traumatism cranian și un traumatism la nivelul șoldului.

Salvatorii au stabilizat-o la fața locului și au transportat-o de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Sibiu pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Pasagera care o însoțea pe triciclu, o femeie de 84 de ani, a fost consultată de medici, însă a refuzat transportul la spital.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au deschis un dosar de cercetare penală și continuă verificările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările și dinamica exactă în care s-a produs coliziunea.

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