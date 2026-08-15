Incidentul vine după o serie de descoperiri similare făcute în ultimele zile pe plajele din județul Constanța.

Potrivit primelor informații, salvamarul a văzut obiectul neidentificat în timp ce plutea pe mare, în imediata apropiere a țărmului, înainte ca valurile să îl împingă pe nisip.

La fața locului s-au deplasat rapid echipe de specialiști care au securizat zona și au ridicat bucata de dronă. Aceasta urmează să fie supusă unor expertize tehnice amănunțite pentru a se stabili originea și tipul aeronavei fără pilot din care provine.

Val de descoperiri similare pe plajele de la Marea Neagră

Cazul de la Olimp este cel mai recent dintr-un șir de evenimente care au mobilizat structurile de securitate pe litoral.

Joi dimineață, un alt fragment de dronă aeriană a fost semnalat în stațiunea Costinești, în zona Terasa Tineretului, la o distanță de aproximativ 15 metri de stabilopozi.

Atunci, Ministerul Apărării Naționale a fost informat în jurul orei 08:30, iar Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forțelor Navale Române.

O echipă de scafandri de luptă specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) s-a deplasat la fața locului și a stabilit că piesa respectivă nu prezenta risc pirotehnic, fiind ulterior predată autorităților de frontieră.

Tensiunile și operațiunile militare din bazinul Mării Negre continuă să aducă astfel de resturi spre coastele românești.

Doar în cursul zilei de vineri, alte două fragmente de dronă au fost recuperate de la țărm, unul tot din zona stațiunii Costinești și un altul de pe o plajă din Saturn. Toate resturile găsite până în prezent se află în atenția instituțiilor competente pentru analiză.

De asemenea, o altă dronă găsită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată sâmbătă prin detonare controlată.

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