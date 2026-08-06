Ilie Bolojan, acuzat de dezinformare

Fostul ministru îl acuză pe șeful Executivului de dezinformare. „Domnule Bolojan, înainte să acuzați miniștrii PSD ai Transporturilor că «nu au făcut nimic» pentru brațul Bala, mai bine vă uitați în oglindă. Proiectul european Bala II nu a fost «îngropat», cum dezinformați. Ci blocat de presiunile ONG-urilor de mediu”, a spus Criprian Șerban.

El cere ca discuțiile despre Bala II să fie așezate „în realitatea tehnică, nu în speculații”. Proiectul are Studiul de Fezabilitate finalizat și aprobat prin HG 1079/2024.

„Blocajul a apărut în momentul în care Comisia Europeană a solicitat modificări ample, la presiunea ONG‑urilor de mediu – modificări care ar fi însemnat reluarea întregului SF și o întârziere de ani. Din acest motiv, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a acceptat doar completări punctuale, nu rescrierea proiectului”, a adăugat fostul ministru.

Ce a spus premierul

Reacția acestuia vine după ce premierul interimar a declarat că proiectul privind creșterea debitului pe brațul Bala a rămas neimplementat timp de patru ani.

„Avem un proiect care rezolvă creșterea debitului pe acest braț care a avut toate avizele necesare și a fost la Ministerul Transporturilor de patru ani de zile și din păcate nu a fost pus în practică. Dacă acel proiect ar fi fost realizat am fi avut un debit mult mai mare pe Dunărea veche și nivelul apei în zona pompelor care trag apa din Dunăre pentru răcire pentru Cernavodă ar fi fost cu siguranță mult mai mare”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă, în contextul crizei energetice.

Este pregătită licitația pentru amenajarea Bala II

Ciprian Șerban a mai afirmat că Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ), instituția tehnică responsabilă de lucrările pe Dunăre, pregătește lansarea, în toamnă, a licitației pentru proiectare și execuție, astfel încât Bala II să avanseze indiferent de ritmul negocierilor europene.

„Dacă finanțarea UE nu poate fi obținută în timp util, lucrările vor trebui susținute din bugetul de stat. Pentru că amenajarea Bala II este o investiție strategică, nu un subiect de dispute, sper ca această investiție să fie prioritară și pentru dumneavoastră și nu să fie blocată sub motivul «nu sunt bani»”, a mai precizat fostul ministru.

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