O zi liberă pentru emoțiile primului clopoțel

Inițiativa aparține senatorului PSD Claudiu-Daniel Catană și prevede acordarea unei zile libere pentru părinți, așa cum sunt definiți în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului școlar. Măsura ar urma să se aplice pentru copiii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Senatorul susține că momentul începerii școlii este unul emoționant și important pentru întreaga familie, iar prezența părinților este esențială pentru sprijinul și adaptarea copiilor.

De ce este nevoie de această zi

În expunerea de motive, parlamentarul arată că pentru mulți părinți începutul anului școlar se suprapune cu o zi lucrătoare, ceea ce îi obligă fie să își ia o zi din concediul de odihnă, fie să ceară învoire de la serviciu.

„Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată în document.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Câte zile libere are deja un angajat în România

În prezent, Codul Muncii prevede 17 zile libere nelucrătoare pentru angajații cu program normal de luni până vineri. În anul 2025, 13 dintre acestea cad în timpul săptămânii, iar restul – în weekend.

Noua propunere nu modifică numărul zilelor de sărbătoare legală, dar ar adăuga o zi specială pentru părinți, dedicată exclusiv începutului de an școlar.

Proiectul nu se aplică automat. Pentru a intra în vigoare, inițiativa trebuie adoptată de Senat și Camera Deputaților, promulgată de președinte și apoi publicată în Monitorul Oficial. Astfel, părinții mai au de așteptat până să știe dacă vor putea lipsi legal de la serviciu în prima zi de școală, fără să își consume din concediu sau să riște sancțiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE