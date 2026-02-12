O iarnă de coșmar pentru chiriași

Problemele au escaladat în perioada Crăciunului din 2025, când locatarii au rămas fără încălzire și apă caldă timp de opt zile. Situația s-a repetat la sfârșitul lunii ianuarie 2026, când apartamentele au rămas din nou reci timp de o săptămână.

„Ceea ce se întâmplă aici este inuman”, a declarat Brigitte Veser, o chiriașă în vârstă de 64 de ani, care locuiește în bloc alături de partenerul ei. Aceștia plătesc 700 de euro pe lună pentru un apartament de 71 de metri pătrați, o sumă care abia ar acoperi costul unui apartament cu o cameră în orașul universitar Freiburg.

Pe lângă frig, locatarii se confruntă și cu alte dificultăți: liftul clădirii este nefuncțional de aproape un an, iar curtea este invadată de grămezi de gunoaie care atrag șobolani.

Încercare de evacuare mascată de renovări

Proprietarul clădirii a reziliat contractele tuturor chiriașilor și a justificat decizia prin necesitatea renovării imobilului construit în 1970. Totuși, există suspiciuni că lucrările au ca scop transformarea apartamentelor în condominii ce vor fi vândute ulterior la prețuri mai mari.

Într-o declarație pentru BILD, directorul general al companiei Caprise a susținut că „se iau foarte în serios acuzațiile chiriașilor” și că aceștia au primit suficient timp pentru a-și găsi locuințe alternative. Totodată, a catalogat problemele cu încălzirea drept „pene scurte și inevitabile”.

Reacția autorităților din Freiburg

Autoritățile locale au intervenit și au dat firmei Caprise un termen limită de șase luni, impunând renovarea și reînchirierea apartamentelor. În caz contrar, compania riscă amenzi consistente. „Suntem în contact cu proprietarul de ceva vreme”, a declarat un purtător de cuvânt al primăriei din Freiburg.

Cu toate acestea, chiriașii care au rămas refuză să plece, temându-se că nu vor găsi locuințe accesibile în Freiburg. „A devenit imposibil să găsești un apartament la prețuri decente într-un oraș universitar”, a spus Brigitte Veser. Ea speră ca renovările să fie realizate pe etape, astfel încât locatarii să nu fie nevoiți să se mute definitiv: „Atunci nimeni nu va trebui să plece.”

În timp ce unii locatari și-au făcut deja bagajele, cei rămași continuă să lupte pentru drepturile lor, sprijiniți de avocați specializați.

