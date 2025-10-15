Problema cotierei

Morten Jespersen, proprietarul mașinii, a cumpărat Renault Megane E-Tech la 24 decembrie 2024 de la un dealer oficial din Danemarca. La scurt timp după achiziție, a observat o problemă la cotiera din spate.

Jespersen a remarcat că capacul cotierei nu era fixat corect. La o inspecție mai atentă, a descoperit că balamaua de plastic era ruptă. El susține că nu a supus cotiera niciunei acțiuni mecanice neobișnuite.

Proprietarul s-a adresat dealerului Renault de unde cumpărase mașina. Inițial, i s-a spus că problema va fi rezolvată în garanție. Curios, Jespersen a întrebat cât ar costa reparația după expirarea garanției.

Proprietarul a fost șocat de prețul uriaș

Răspunsul a fost uimitor: 38.915,07 coroane daneze (aproximativ 5.210 euro) doar pentru piese. Cu manopera inclusă, costul total ajungea la circa 6.700 euro.

Situația s-a complicat când Renault a refuzat să acopere reparația în garanție. Jespersen s-a trezit în fața unei decizii dificile: să plătească suma exorbitantă sau să rămână cu cotiera defectă.

Și alți proprietari de Renault Megane E-Tech s-au confruntat cu această problemă

Cercetând online, Jespersen a descoperit că nu este singurul în această situație. Alți proprietari de Renault Megane E-Tech din Danemarca s-au confruntat cu aceeași problemă și au primit oferte de preț similare.

Recomandări „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

„Nu poate o piesă de plastic, chiar şi compusă din două bucăţi, să coste 6.700 euro”, a declarat Jespersen, exprimându-și indignarea față de ceea ce consideră a fi un abuz din partea producătorului.

Intervenția importatorului

După ce cazul a ajuns în atenția presei, un reprezentant al importatorului Renault din Danemarca a contactat proprietarul. S-a promis că reparația va fi efectuată în garanție, atât pentru Jespersen, cât și pentru alți proprietari care se confruntă cu aceeași problemă.

Deși situația pare să se fi rezolvat pentru moment, rămân întrebări despre costurile pieselor de schimb după expirarea garanției. Renault menține că prețul de 6.700 euro pentru piese și manoperă este corect și nu intenționează să-l modifice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE